Garage des trains du NStCM: le dernier obstacle est levé

Directeur du Nyon-Saint-Cergue-Morez (NStCM), Richard Zaugg ne contient pas sa joie. Début janvier, le dernier opposant à la construction du nouveau dépôt de la compagnie de chemin de fer à l’Asse, à côté des terrains du Paléo Festival, a rendu les armes.

Jean-Robert Aebi, agriculteur de Trélex et voisin de la future construction, a retiré le recours engagé au Tribunal administratif fédéral contre la décision d’approbation des plans, délivrée en juillet dernier par l’Office fédéral des transports (OFT). «J’étais tout seul et n’avais aucune chance de gagner», regrette l’ancien député UDC, en dénonçant l’atteinte au paysage que représente ce gros bâtiment planté en campagne et le bruit que feront les rames de train entretenues dans la nouvelle halle.

Cette dernière doit remplacer le dépôt en bois plus que centenaire des Plantaz, à Nyon. Un projet engagé en 2008 déjà et mis à l’enquête en 2013. Il avait suscité des oppositions et subi de nombreuses complications, dont l’obligation de compenser les 2 hectares pris sur la surface agricole n’était pas la moindre. L’État ayant reconnu l’intérêt régional du projet, il les a pris sur sa réserve de surfaces d’assolement. Si les autorités cantonales se sont impliquées dans ce projet, c’est que le NStCM est un maillon essentiel des transports publics vaudois et que ce nouveau dépôt doit être prêt impérativement en 2020 pour que la compagnie puisse entretenir les nouvelles rames qui permettent d’assurer la cadence au quart d’heure. «Nos bons offices visaient aussi à bien démontrer que le NStCM avait étudié plusieurs variantes et pourquoi celle-là, la plus adéquate, répondait aux critères d’exploitation», relève Jean-Charles Lagniaz, à la Direction générale de la mobilité et des routes.