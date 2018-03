Fronde contre le développement de l’aéroport

Elles étaient au nombre de 44 en 2016… ce sont à présent 62 communes du Grand Genève, dont la Ville de Genève – représentant 476 000 habitants au total – qui se mobilisent pour réclamer un développement «raisonnable et raisonné» de l’aéroport international de Genève. Ce mercredi, elles ont envoyé une lettre à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) préavisant défavorablement le Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA). L’office est sommé de reprendre l’étude du projet en intégrant les demandes des communes, des associations ainsi que des habitants et riverains, en vue d’une évolution maîtrisée de l’aéroport.

«À l’évidence, le souhait de la Confédération de développer l’aéroport pour accueillir 25 millions de passagers d’ici à 2030 soit une augmentation de 60% par rapport à 2015, n’a pas convaincu les représentants des populations les plus exposées aux nuisances aéroportuaires, indique la Ville de Vernier dans un communiqué. Mise en œuvre, cette stratégie de planification aura pour conséquence une explosion du nombre de vols, plus de 235 000 mouvements d’avions par année, soit un vol toutes les 90 secondes.»

«Déjà en mars 2016, 44 communes s’étaient associées pour signifier à l’OFAC et au Canton leurs inquiétudes et demandes concernant le projet de planification en devenir», rappelle le maire verniolan, Yvan Rochat. Suite à la présentation de la fiche PSIA en novembre 2017, une trentaine de communes se sont réunies, le 2 février, à l’initiative des communes de Genthod et de Vernier pour analyser le projet et préparer une position commune sous la forme d’une lettre. Le constat est aujourd’hui sans appel, souligne le magistrat Vert: «Les demandes des communes formulées en 2016 n’ont pas été prises en considération, ce sont donc dorénavant près d’un tiers de localités suisses et françaises en plus qui renvoient le projet à son auteur, l’OFAC, et qui exigent la prise en compte réelle des questions environnementales et de l’impact du trafic aérien sur l’environnement, le bruit et la santé des riverains.» En conclusion: l’OFAC doit reprendre ses travaux.

De son côté, le Conseil d’État a rappelé, lors de sa séance hebdomadaire, que la modernisation de cette infrastructure «était indispensable au dynamisme économique de la région». Mais le gouvernement souhaite également qu’une meilleure collaboration soit mise en place entre la Confédération, le canton et l’aéroport pour renforcer le suivi de l’évolution des courbes de bruit, tout en assurant une meilleure transparence des informations au public , et plus particulièrement aux populations riveraines. (TDG)