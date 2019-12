Franchir la frontière en tram au juste prix

Il existe, on l’a rencontré, mais il a fallu un peu chercher. Un titre de transport est bel et bien prévu pour que les abonnés Unireso puissent rallier la France voisine sans payer en double la partie de leur transport se déroulant sur sol genevois. La chose n’est pas nouvelle, certes, mais son intérêt est renforcé par les connexions qui viennent d’être créées avec l’arrière-pays de Genève, que ce soit par tram ou par train, et manifestement les usagers se posent des questions sur la façon de procéder. Comment s’appelle la solution miracle? Eh bien, ça dépend. Combien ça coûte? Ça dépend également. Explications.

Vous êtes l’un des quelque 100 000 détenteurs de l’abonnement Tout Genève, titre qui vous donne le droit de circuler sur toute la zone 10 de la communauté tarifaire Unireso, c’est-à-dire sur l’ensemble du territoire du canton de Genève (y compris sur les trains du Léman Express, ou autres, tant que vous restez dans le canton). Ou alors vous avez un billet valable pour cette zone 10 et vous décidez de faire un crochet en France.

Deux bornes, deux noms

Admettons que, du centre-ville, vous vouliez vous rendre à Annemasse en train. Le premier réflexe serait sans doute de vous munir d’un billet Genève-Annemasse sur un distributeur. Mais cela voudrait dire que vous payeriez à double tout le trajet entre Cornavin et Chêne-Bourg, dernière gare genevoise avant Annemasse. En effet, ce tronçon, qui se trouve entièrement dans le canton, est déjà couvert par votre titre Unireso.

Alors? Eh bien il est possible de payer un supplément qui vous donne un accès limité aux zones de France voisine. Sur une borne des TPG, il vous faudra d’abord choisir «Titres Léman Pass Multizones» puis, dans le nouveau menu qui s’ouvre, «Billet complémentaire», ce qui affichera les diverses zones disponibles. Comme si cela était encore trop simple, les CFF ont choisi, eux, une nomenclature différente. Sur leurs propres bornes, on sélectionne l’onglet «Billets de raccordement communautaire» avant d’aboutir sur le choix des zones voulues.

À chaque zone son prix

Autour de Genève, il y en a cinq. Chacune des trois qui se trouvent en Haute-Savoie coûte 1 fr. 90 (pour ce prix, vous avez droit à nonante minutes de circulation). Celle qui couvre Annemasse porte le numéro 210 (il y a aussi la 200, qui couvre Chens et Veigy-Foncenex, et la 230 pour la zone du Genevois, de Valleiry à Saint-Julien et Collonges-sous-Salève). Les zones du Pays de Gex sont moins chères ( 1 fr. 60 ) et il y en a deux: la 240 couvre le petit territoire de Pougny et Challex, la 250 une grande partie du Pays de Gex, de Thoiry à Divonne en incluant Saint-Genis, Ferney ou Gex.

On peut aussi acheter ces titres complémentaires sur l’application des TPG. Mais pas celle des CFF. Décidément, rien n’est simple. Et comment revenir si vous avez dépassé le temps imparti? Un billet simple pour la première station genevoise devrait faire l’affaire.