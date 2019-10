Des chevaux maltraités en quête d’une nouvelle vie

Avec leur robe alezane et leur belle crinière blonde, les chevaux de race haflinger, originaire du Tyrol, font craquer les petites filles. Ceux qui feront l’objet d’une vente aux enchères le 1er novembre au parc chevalin de Signy, eux, n’avaient pas si bonne mine il y a une année, lorsque le vétérinaire cantonal a ordonné leur mise sous séquestre. C’est suite à la visite d’un vétérinaire dans une exploitation agricole vaudoise, appelé pour une pouliche qui n’arrivait plus à se lever, que l’affaire a démarré en juillet 2018.

L’animal souffrait d’une maigreur extrême et de plaies et il a fallu l’euthanasier. Constatant que parmi les 19 autres chevaux haflinger, âgés de 6 à 24 mois en pension à la ferme, les plus jeunes présentaient un état de maigreur avancé, le vétérinaire cantonal est intervenu pour remettre le détenteur à l’ordre. «Les chevaux manquaient de soins – peu de changements de litière, mauvais état des sabots – et surtout de nourriture», résume Giovanni Peduto.

Pas de CFC

Le vétérinaire cantonal constatait en outre que le jeune agriculteur, qui avait repris l’exploitation familiale suite au décès de son père, n’avait pas de CFC ni d’attestation fédérale de formation professionnelle permettant de détenir plus de onze chevaux. Il a été sommé d’entreprendre une formation et d’améliorer les soins aux chevaux. Ces derniers étaient propriété d’une société d’élevage établie dans le canton de Fribourg, qui ne semblait guère se préoccuper du sort de ses poulains.

Trois semaines plus tard, constatant que la situation n’avait guère évolué, le vétérinaire cantonal a fait interdiction à l’agriculteur de détenir des chevaux tant qu’il n’avait pas suivi une formation. Les haflinger devaient être replacés dans un délai de quinze jours. L’agriculteur ayant déclaré ne pas être en mesure de s’en occuper, le propriétaire se refusant à les reprendre – il voulait les laisser dans cette pension au rabais –, les chevaux ont été déplacés par exécution forcée le 6 novembre 2018. S’il existe une fourrière cantonale pour les chiens séquestrés, rien n’est prévu pour les chevaux. C’est donc le Refuge de Darwyn, établi dans le canton de Genève, qui a été mandaté pour placer les animaux. «Vu le nombre, nous avons dû les répartir vers le Nord vaudois et le Jura, pour qu’ils puissent s’ébattre. Aujourd’hui, ils sont en bonne santé», note la fondatrice et responsable du refuge, Anouk Thibaud.

Le propriétaire s’indigne

Et comme si cela ne suffisait pas, la société propriétaire des chevaux a fait recours au Tribunal cantonal contre la décision du vétérinaire cantonal. Sa justification: elle s’opposait à la prise en charge des frais de pension après séquestre de 450 francs par mois et par cheval et, de manière incompréhensible, à l’obligation qu’elle avait eue d’indiquer où ses chevaux pourraient lui être restitués. Elle contestait également la compétence du vétérinaire cantonal vaudois dans cette affaire, estimant qu’elle aurait dû revenir à son collègue fribourgeois. La Cour de droit administratif et public l’a débouté en avril dernier, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une affaire de nature privée, que le vétérinaire cantonal avait agi pour veiller au bien-être des équidés et qu’il avait donné suffisamment de délais pour que l’affaire aboutisse autrement.