Des animations pour les dix ans de Vitam Parc

Le Vitam Parc fête ses dix ans avec des animations commerciales et festives en ce mois de septembre. Ouvert le 9 septembre 2009, ce centre de loisirs a été créé par le groupe suisse Migros à Neydens, en Haute-Savoie, devenant un pôle d'attraction du Grand Genève.

Depuis le 9 septembre et jusqu'au 21 de ce mois, Vitam célèbre cet anniversaire avec des spectacles et des interventions d'artistes dans le centre. Des acrobates sur caddie, des jongleurs culinaires, des manèges ambulants, des sirènes sur échasse interviendront. Deux nocturnes sont programmées les 13 et 21 septembre jusqu'à 21h.

Pour la seconde nocturne, un spectacle aquatique et de lumières aura lieu dans le parc. Une créature lumineuse de 8 mètres de haut apparaîtra à la nuit tombée tandis que des animations sur le thème des chevaliers et des châteaux-forts se dérouleront sur tout le bassin de natation. Des cours de découverte seront aussi donnés dans les espaces fitness et escalade. Des ateliers de création seront aussi proposés au Vitam'Ludic.