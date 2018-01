A Nyon, Demain La Côte lance un Repair Café

«Il a fallu un certain temps pour former le groupe et définir ses lignes d’action», explique Sarra Inoubli Le Roy, cofondatrice avec Valérie Mausner Leger du collectif Demain La Côte. Car l’idée de réunir des citoyens pour agir sur le terrain en faveur de la transition écologique, dans la logique du film Demain, a suscité en avril 2017 l’enthousiasme d’une trentaine de membres et d’une quinzaine de sympathisants, mais avec des idées qui partaient parfois dans tous les sens. «Dès le début, nous avons choisi de mettre l’accent sur trois thèmes: l’agriculture urbaine, une consommation plus sobre, et les énergies renouvelables», confie la jeune médecin nyonnaise, également conseillère communale au sein des Verts, à Nyon.

Samedi 20 janvier se déroulera la première action concrète du collectif: un Repair Café, soit un événement où les gens peuvent apporter un habit, leur appareil ménager ou informatique défectueux, et le réparer en compagnie d’un bénévole. Importé il y a quelques années des Pays-Bas, ce concept permet de lutter contre le gaspillage et l’obsolescence programmée. L’atelier se tiendra à l’Hôtel de l’Ange. «Si ça marche, on envisage d’organiser cette rencontre tous les deux mois», précise Mme Inoubli Le Roy.

Coopérative solaire citoyenne

Mais le grand projet du collectif, c’est la création d’une coopérative solaire citoyenne, qui permettra de prendre des parts sociales dans des panneaux photovoltaïques. Ce projet, pour lequel des toits de grande surface sont recherchés, sera présenté le 27 février à la Ferme du Manoir, en collaboration avec Optimasolar, coopérative déjà active à Fribourg.

Dans l’optique de créer du lien social, Demain La Côte souhaite également mettre à disposition de familles ou de passionnés de jardinage des terrains privés, que ce soit pour y faire des potagers ou de la permaculture. «Cette pratique est déjà très répandue en France. La Commune de Nyon, ouverte à ce genre de démarche, pourrait nous aider à établir un contrat type entre propriétaire et locataire», explique la cofondatrice. Le collectif, qui songe à devenir association pour gérer ses finances, ne veut pas créer des actions qui existent déjà, mais collaborer avec d’autres groupes.

(TDG)

Repair Café20 janvier de 17 h à 19 h, rue Saint-Jean 22Inscriptions: 079 292 62 53