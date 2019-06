300 élèves de Nyon ont réalisé leur premier film d’animation

Il ne manquait que la montée des marches et le tapis devant le Théâtre de Marens mardi soir. Pour les 300 élèves de 4 à 10 ans qui ont participé à la cinquième Klik! Festival, la cérémonie de remise des prix était leur Festival de Cannes. «Ils avaient vêtu leurs plus beaux habits, note Nicolas Martin, doyen à l’établissement Nyon-Léman et l’un des deux organisateurs du concours. Des parents m’ont raconté que leur fille avait choisi un mois avant la robe qu’elle mettrait ce soir-là. L’événement était très important pour l’ensemble des écoliers. Monter sur scène et voir leur film sur grand écran était magique pour eux.»

Avant cet aboutissement, la douzaine de classes participantes issues des établissements primaires de Nyon, ainsi qu’une de Lully, ont toutefois dû travailler dur. Depuis le début de l’année scolaire, ils ont œuvré à trouver une idée de film et l’ont réalisé avec l’aide de leur enseignant. À part le montage qui est laissé au prof, ils ont mis la main à la pâte pour tout le reste, du choix de l’histoire au bruitage, en passant par la fabrication des décors et l’enregistrement de la bande-son.

Au final, les élèves ont produit douze films d’animation de deux à trois minutes. Ces courts métrages souvent touchants étaient de très grande qualité, selon le jury indépendant composé d’acteurs du monde pédagogique, culturel et médiatique. «Le dino sort», une histoire originale d’une classe de 5e année du Rocher qui donne vie à un dinosaure, a remporté le Grand Prix et le Prix des écoliers, ce dernier étant décerné par les élèves eux-mêmes. Le palmarès a décoré cinq films.

Le dino sort ! de Etablissement de Nyon Léman.

«Le projet touche plusieurs disciplines, analyse Nicolas Martin. Les élèves font du français en écrivant l’histoire, de l’art visuel en fabriquant des décors et apprennent à collaborer entre eux. Ils sont confrontés à l’informatique quand ils retouchent les images.»

L’engouement au sein des établissements primaires de Nyon ne se tarit pas au fil des ans. Les perspectives d’avenir de la manifestation, qui collabore avec Visions du Réel, sont ainsi ouvertes. Un développement n’est pas exclu, même si Nicolas Martin rêve aussi de pouvoir se consacrer à d’autres projets ambitieux touchant notamment à la robotique.

Plus d'infos et palmarès complet sur le site de l'établissement Nyon-Léman.

Monsieur Longues-Jambes et les couleurs de Etablissement de Nyon Léman.

La Lune de Etablissement de Nyon Léman.

