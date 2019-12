Les Genevois viennent flairer leurs nouvelles gares

Manger des sushis ou des hamburgers dans une gare sans train, cela vous semble un plan tentant pour un samedi? Il y a une clientèle à Genève pour ce genre de sortie, comme on en a eu la preuve dans la toute nouvelle gare des Eaux-Vives. Si elle n'est pas encore desservie par les convois ferroviaires (ce sera le cas dimanche), elle n'en est pas moins en pleine liesse, comme une vingtaine d’autres stations, en ce week-end de mise en service du Léman Express.

Dans la galerie marchande, des badauds se laissent séduire par un duo jazzy, mais la plupart des visiteurs se focalisent sur les arcades déjà ouvertes ou flânent simplement dans l’édifice, lequel est le plus souvent plutôt bien noté. «Ce n’est pas un monument de beauté, mais ça a l’air efficace, la première impression est favorable», salue Michel, tandis que son épouse Rose-Marie s’émerveille de l’achèvement de l’esplanade: «Ce qu’ils ont fait ces tout derniers jours, avec la livraison et la plantation des arbres, c’est impressionnant!»

«C’est joli, bien fait, ça donne l’impression de quelque chose de fini et ça devient déjà un lieu de rencontre», concordent Bertrand et Basil, deux amis qui se sont croisés par hasard dans le hall. Tous deux s’intéressent avant tout aux commerces. «Un fleuriste ouvert le dimanche, une pharmacie, c’est intéressant», dit le premier qui vit dans le quartier. Basil n’en pense pas moins, même s’il vit à Vésenaz: «Il y a un parking!»

Philippe, lui, est plus circonspect: «Le double espresso à 5 fr. 40 ou le hamburger à 17 fr. me font penser que je ne viendrai pas très souvent», lâche-t-il. Son épouse, Danielle, se dit (et elle n’est pas la seule)impressionnée par la dimension des lieux. «Je ne pensais pas qu’il y avait autant de commerces!»

«Je voyais ça plus petit», s’étonne Yolanda, venue en voisine par simple curiosité. Elle ne pense pas fréquenter les commerces de la gare et elle ne prend pas le train. Pas même pour une excursion à Évian? «Oui pourquoi pas, en fonction des tarifs et des lignes, et c’est vrai que la route est mauvaise.» Mauvaise, comme la rumeur publique dans le quartier sur les impacts néfastes prêtés aux nouvelles infrastructures de transport – train ou voie verte –qu’on suspecte de faciliter les déplacements de personnes indésirables. «Je me suis fait voler ma voiture, une première en quarante ans», illustre-t-elle. Également du quartier, Alain balaie les craintes. «Il faut arrêter ces querelles de clocher, juge-t-il. Pour ma part, je me réjouis de pouvoir me rendre plus facilement en France voisine.»

Plus loin, Jacques déambule avec un regard de connaisseur. «Je trouve l’architecture très belle, les espaces sont généreux», savoure celui qui est lui même architecte. Mais il vient aussi en futur passager. «Pour me rendre chez ma partenaire qui habite Bâle, je prendrai désormais le train ici et j’y attends demain ma famille qui vient de Zurich.» D’autres, comme Rose-Marie, voit une utilité plus locale à la desserte ferroviaire. «On pourra prendre le train pour aller en deux minutes à Champel, on ne sait jamais où s’y parquer.»

