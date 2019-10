Genève liste 96 travaux pour faciliter la vie aux cyclistes et piétons

Sécuriser 50 kilomètres de chaussée pour les cyclistes ainsi que neuf points de croisement des rails de tram dangereux pour les vélos. Tels sont quelques uns objectifs que se donne le Canton en matière de mobilité douce pour ces prochaines années. Le conseiller d'État chargé des Infrastructures, Serge Dal Busco, a présenté mardi un plan d'actions s'échelonnant jusqu'à la fin de la législature, en 2023.

Ce document n'est pas le premier à lister les ambitions cantonales en la matière. Le précédent, qui énumérait la liste des tâches à mener de 2015 à 2018, n'a été réalisé qu'à 29%. «Ce plan d'actions se veut pragmatique, indique le magistrat. Loin d'un catalogue à la Prévert, nous avons listé des actions – 96 projets, tout de même – réalisables d'ici à 2023, ce qui ne signifie pas qu'ils le seront tous, et dont le financement est disponible.»

On parle de quelque 200 millions de francs qui ont pour la plupart été libérés par le Parlement au travers de divers crédits. Une moitié de ce budget dépend des projets d'agglomération avalisés par la Confédération: si les plans correspondants ne se matérialisent pas d'ici à 2025, cette aide fédérale sera perdue. C'est par exemple le cas de la passerelle piétonne parallèle au pont du Mont-Blanc qui doit permettre de consacrer l'un des trottoirs de ce dernier ouvrage au passage des cycles.

Comme le démocrate-chrétien l'avait annoncé en début du mandat, la priorité sera donnée à des parcours continus. «De nombreux efforts ont été faits ces dernières années, mais ils ne sont guère perçus positivement, des reproches concernant la sécurité et la continuité des parcours proposés et leur faible identification reviennent sans cesse, commente Serge Dal Busco. Depuis la mise en service de la Voie verte, tout le monde s'accorde à dire qu'on devrait privilégier ce type d'aménagements.»

La poursuite de la Voie verte actuelle au travers du canton, des Eaux-Vives jusqu'au Pays de Gex, figure au menu du plan d'actions, tout comme sa jonction à l hauteur du Bois de la Bâtie avec un autre axe du même type desservant Bernex. On parle toutefois d'un ouvrage dont la réalisation pourrait encore se prolonger jusque vers 2025. Et il reste à résoudre le problème des dénivellations au Bois de la Bâtie.

Un groupe de travail conjoint avec la Ville de Genève devrait générer au début de l'an prochain des avant-projets pour créer des axes continu de Cornavin d'une part vers la gare des Eaux-Vives (via la rue des Alpes, le pont du Mont-Blanc et la rue des Vollandes) et, d'autre part, en direction d'Uni-Mail et de l'Hôpital (avec notamment une piste cyclable en site propre sur l'avenue du Mail). Un axe supplémentaire est envisagé à terme entre la Jonction et le secteur des Nations.

Anticipant sur une évolution de la législation fédérale, le Canton a par ailleurs recensé 50 carrefours à feu où les vélos pourraient tourner à droite au feu rouge, sans toutefois avoir la priorité. Ils ont notamment été choisis du fait que les axes y menant étaient équipés d'aménagements cyclables permettant de remonter les files.

La création de 500 places vélo est prévue en moyenne chaque année sur le domaine public. S'y ajouteront quelque 3000 stationnements en ouvrage – on parle notamment des vélostations qui doivent jouxter certaines gares du Léman Express, la bicyclette étant l'un des moyens de rabattre les usagers vers ces haltes ferroviaires. Le plan prévoit aussi un meilleur balisage cycliste, la mise en service de cinq lignes de Pédibus (itinéraires piétonniers accompagnés pour les écoliers) ou encore des études sur les grands axes piétons.

Dans sa version mise en consultation auprès des communes, le plan d'actions de la mobilité douce 2019-2023 est disponible sur le site internet de l'État.