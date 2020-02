Des sourds viennent témoigner d'abus sexuels subis dans un institut catholique

Un groupe de sourds ayant subi des abus sexuels de la part de prêtres, religieuses et du personnel administratif de l'Institut spécialisé Próvolo d'Argentine pendant près de dix ans, viendra témoigner le 19 février à Genève de l'inaction et des protections du Saint-Siège et du pape François alors que la hiérarchie cléricale aurait pu intervenir, selon eux, pour faire cesser ces délits sexuels.

Xumek, l'association pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Argentine, les avocats des plaignants, Sergio Salinas et Lucas Lecour, vont rencontrer à Genève plusieurs organisations des Nations-Unis et ils s'exprimeront à la Pastorale mercredi 19 février, à 10h. Cette délégation se rendra aussi à Rome dans la semaine.

Ces visites destinées à dénoncer ces abus ont été rendus possibles par l'ONG Ending Clergy Abuse : Global Justice Project - ECA, un réseau international de victimes et d'activistes des droits de l'homme qui luttent pour mettre fin aux abus du clergé dans le monde.

Deux prêtres condamnés à 40 ans de prison

À Genève, les survivants et leurs avocats spécialisés dans les droits de l'homme présenteront des preuves et des témoignages selon lesquels le Saint-Siège, y compris le pape François, de nationalité argentine, aurait pu agir pour empêcher les violences sexuelles et physiques généralisées perpétrées sur les enfants sourds et muets.

En novembre dernier, deux prêtres de cet institut spécialisé ont été condamnés à plus de 40 ans de prison pour avoir violé durant des années des enfants sourds et muets dans cet institut. Au cours de ce procès, qui s'est ouvert début août à Mendoza, dans l'ouest argentin et s'est tenu à huis clos, 43 dossiers ont été examinés et 13 victimes entendues, dont certaines ont été violées entre l'âge de 4 ans et celui de 17 ans. Pour la justice, 25 dossiers sont considérés comme des cas d'abus sexuels.