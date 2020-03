Un Singapourien élu à la tête de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Ils étaient six candidats pour succéder à l’Australien Francis Gurry à la tête de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Réunis à Genève depuis ce mercredi matin, les 83 États membres du comité de coordination avaient deux jours devant eux pour examiner les candidatures et trancher. Le suspense n’aura pas duré très longtemps. Un Singapourien, une Chinoise, une Kazakhe, deux Sud-Américains et un Ghanéen étaient en lice.

En coulisse, les Américains ont tout fait pour que la Chine ne mette pas la main sur l’OMPI. L’ancien responsable du Conseil de sécurité de Donald Trump, John Bolton est même monté en première ligne pour faire échouer la candidate chinoise. L’Organe onusien qui gère les brevets a toujours été l’objet de convoitises. En pleine guerre commerciale avec Pékin, Washington ne voulait pas perdre la manche. La Chine disposait d’un sérieux atout pour rafler la mise. Sa candidate Binying Wang, Numéro 2 de l’OMPI depuis dix ans avait l’expérience nécessaire pour succéder à Francis Gurry.

Le candidat africain, le Ghanéen Edward Kwakwat, a cru pouvoir tirer profit de cette situation pour s’imposer. Malgré le soutien de l’Union africaine, il a échoué. Le candidat singapourien, Daren Tang, soutenu par les États-Unis a finalement rallié une majorité de suffrages sur son nom. L’importance de la délégation américaine présente à Genève ce mercredi confirme le retour des États-Unis dans le système multilatéral tant honni de Donald Trump. Depuis quelques semaines, les diplomates en poste à Genève constatent une inflexion dans la doctrine américaine. Certains organes du système onusiens restent malgré tout incontournables. L’OMPI est stratégique. Elle offre une vision sur l’avenir des puissances industrielles et les futures batailles. Avec 1,5 million de patentes déposées en 2018, soit près de la moitié du total mondial, la Chine a fait trois fois mieux que les États-Unis mais elle n’aura pas les clefs de la maison. Daren Tang prendra ses fonctions le 1er octobre prochain.