«Les datas changent la donne humanitaire»

Organisée tous les quatre ans, la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est l’occasion saisie pour fixer les priorités humanitaires mondiales et examiner les défis qui vont devoir être relevés sur le terrain dans les prochains mois et les prochaines années. Les travaux qui s’achèvent ce jeudi à Genève ont vu émerger des questions liées à la protection et l’échange des datas récoltées et stockées par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Un nouveau défi qui n’a rien de virtuel.

Pourquoi la question des datas figure-t-elle désormais en tête de votre agenda?

Depuis sa création, le CICR s’emploie à créer un espace neutre et impartial pour protéger et assister les gens dans les situations de crises et de conflits. Avec le développement du numérique, la définition même de l’espace change. La réunification des familles, l’une des plus anciennes activités de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, illustre les nouveaux défis auxquels nous sommes désormais confrontés. Avec qui peut-on partager et échanger les données sur les personnes disparues et leurs familles sans qu’elles ne soient utilisées à d’autres fins par des États ou des acteurs privés? Nous sommes dépositaires de datas très sensibles. Ce qui nous donne des obligations.

Quelles dispositions avez-vous dû prendre pour protéger ces informations?

Bâtir des murs autour des serveurs ne suffit pas. Il faut aussi des logiciels de protection et une stratégie. Pour cela, nous nous sommes entourés d’experts tels que le professeur Edouard Bugnon de l’EPFL qui a rejoint notre organe de gouvernance pour nous aider à comprendre ce nouvel environnement et prendre les bonnes décisions. Nous avons aussi créé une direction spéciale avec une équipe d’informaticiens qui cherchent les meilleures solutions. Mais la réponse n’est pas seulement technique. Le système de protection autour des datas doit être également législatif et pratique. Nous avons commencé à négocier de nouveaux accords de siège dans des pays dans lesquels nous intervenons. Ils contiennent des dispositions par lesquelles les États s’engagent à respecter les données que nous stockons en leur accordant l’immunité diplomatique.

C’est le CICR 2.0…

Parfois je me lasse d’entendre cela parce que nous sommes déjà passés au CICR 3.0. Aujourd’hui, les populations qui ont besoin d’aide se connectent elles-mêmes sur des plateformes d’aide humanitaire pour chercher ce dont elles ont besoin. Cela change complètement la donne. En même temps, les guerres et les conflits tels qu’on les a connus existent toujours. Sur le terrain, les gens continuent à avoir des besoins bien réels lorsque les bombes ont détruit leurs maisons. La grande différence, c’est qu’aujourd’hui s’y ajoute un espace numérique connecté à la réalité et ce qui s’y passe doit aussi être pris en compte.

Utiliser les datas sans mettre en péril la finalité de l’action humanitaire, c’est le défi donc?

Beaucoup de gens n’osent plus rien faire par peur du mauvais usage qui pourrait être fait des datas. Aujourd’hui, nous sommes à un carrefour. Le risque c’est l’immobilisme. Nous avons des données moins sensibles que d’autres que nous devons partager pour analyser et connaître les besoins d’un pays ou d’une population dans une situation donnée. Nous devons définir un cadre et des règles pour savoir qui peut avoir accès à ces informations et comment.