Vidéo: affluence au Bureau international du travail pour son centenaire

Pour célébrer ses 100 ans d'existence, le Bureau international du travail (BIT) à Genève a ouvert ses portes ce mardi. En partenariat avec la Fondation pour Genève, le BIT présente ses actions de terrain et ouvre le dialogue avec les visiteurs sur l’avenir du monde du travail. Le BIT est la plus ancienne des agences spécialisées de l'ONU. Il assure le secrétariat permanent de l’Organisation internationale du travail (OIT) et sert de quartier général à l’ensemble des activités de l’Organisation.

Des visites guidées et présentations pour les écoles ont été organisées jusqu'à 15h avec la Fondation Eduki et Espace Entreprise. Dès 15 h , le bâtiment a été ouvert au grand public.

La conférence «Comment concilier plein emploi et travail décent avec le développement durable» a clôturé cette journée, en présence du directeur général du BIT, Guy Ryder, ainsi que celle de Mauro Poggia.