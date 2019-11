Un train pour changer l'image des réfugiés

A l’occasion du premier Forum mondial sur les réfugiés qui se tiendra les 17 et 18 décembre 2019 au Palais des Nations à Genève, le «Train de la Solidarité #Aveclesréfugiés» traversera la France pour arriver à Genève. Du 28 novembre au 17 décembre, le Train de la Solidarité #Aveclesréfugiés s’arrêtera dans 5 villes étapes : Paris, Bordeaux, Clermont Ferrand, Lyon et Strasbourg. Il achèvera son voyage à Genève, pour l’ouverture du premier Forum mondial sur les réfugiés, un an après l’adoption historique du Pacte mondial sur les réfugiés, dont l’un des objectifs est de renforcer l’autonomie des personnes réfugiées.

Dans l’esprit et dans la continuité de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés, les États membres des Nations Unies et les autres acteurs concernés, y compris le secteur privé et la société civile, prendront des engagements concrets pour améliorer la réponse collective aux situations des personnes réfugiées et de leurs communautés d’accueil.

À la rencontre de réfugiés

Le Train de la Solidarité a pour objectif de créer la rencontre entre les personnes réfugiées et la population hôte, de valoriser le rôle des villes et des partenaires associatifs qui les accueillent, de créer de l’engagement et d’explorer les moyens de renforcer le partage des responsabilités.

Ouvert à tous les publics y compris les scolaires, le Train de la Solidarité expliquera aux visiteurs ainsi qu’aux plus jeunes la situation des réfugiés dans le monde et en France, présentera le rôle et les actions dans les villes et favorisera la mobilisation et l’engagement de tous avec les réfugiés.

Le Train Expo proposera, en prolongement de la visite, des moments de partage avec des associations et des personnes réfugiées pour favoriser la rencontre et leur inclusion en France.

Ce train sera composé de deux voitures exposition qui permettront aux visiteurs de découvrir des portraits, d’écouter des témoignages et de comprendre les causes et les conséquences des déplacements forcés dans le monde. L’exposition permettra aussi de présenter les actions mises en œuvre pour l’accueil et l’intégration des réfugiés en France, les efforts à venir et la possibilité pour tous de s’engager.

Une voiture conférence permettra de continuer la réflexion et les échanges à travers une programmation variée de conférences, de débats et de projections de films.

Une voiture réception et des activités culturelles et artistiques en gare pour mettre en valeur le talent des réfugiés, y compris des écrivains réfugiés, favoriseront la rencontre entre les visiteurs et tous les acteurs engagés dans le projet à chaque étape.