«Les ONG locales sont une vraie spécificité de Genève»

Cela semble presque incroyable! Il n'y avait jusqu'ici aucune étude consacrée au riche et dynamique tissu des Organisations non gouvernementales (ONG) de la Genève internationale. Cinq chercheurs du Global Studies Institute (GSI) de l'Université de Genève se sont attelés à la tâche, suscitant l'intérêt de la Ville, du Canton et de la Confédération qui l'ont financée. Ils ont déjà recensé 759 ONG - qui emploient plus de 3000 personnes - en sachant que ces chiffres sont en dessous de la réalité (Lire l'étude). Les ONG n'ont pas d'obligations d'enregistrement ; elles sont parfois installées dans le Grand Genève ou ne sont que de passage, assistant tout de même à plusieurs réunions dans l'année : autant de zones blanches qui font qu'elles ont échappé au radar des chercheurs.

Ces ONG, très diverses par leur taille et leurs objectifs, apportent une expertise technique capitale dans tous les secteurs de la gouvernance mondiale: paix, corruption, droits de l’homme, santé, pauvreté, innovation, éducation, emploi. Elles défendent une cause, produisent de la connaissance, mettent en réseau, font de l'opérationnel ou recherchent des fonds pour financer des projets (voir infographie).

Les chercheurs ont ensuite établi une topologie de ces ONG, en fonction de leur taille, de leurs financements, de leur rayon d'action, de leur ancienneté ou de leur lien plus ou moins fort avec les institutions de la Genève internationale. Mais que représente vraiment cette nébuleuse de la Genève internationale? Entretien avec Stephan Davidshofer, un des cinq chercheurs du GSI.

Qu'est-ce qui a motivé cette recherche ?

On s'est vite aperçu que la Genève internationale ne savait pas grand chose de ces ONG. Personne ne savait précisément combien il y en avait à Genève. La société civile n'était pas vraiment prise en compte par la Genève internationale telle qu'elle se représente depuis sa naissance. Un terrain de recherche inexploré s'offrait à nous.

Comment expliquer cette absence d'intérêt?

Qu'on le veuille ou non, Genève, la plus vieille ville internationale du monde, est liée à la culture du secret. C'est la ville des rencontres discrètes, des pourparlers diplomatiques. Cette conception «lambris et petits fours» est dépassée. Pour faire un parallèle audacieux, c'est un peu comme pour le secret bancaire. La Suisse a dû s'en défaire pour rester une place bancaire qui compte. La nécessité de la transparence est aussi devenue vitale pour assurer un développement de la Genève internationale plus ouverte. Le financement de cette étude par la Ville, le Canton et la Confédération le démontre.

Dans ce rapport, vous pointez la faiblesse du tissu d'ONG s'occupant d'environnement...

C'est vrai... Alors que la problématique a pris une énorme place, en raison du réchauffement climatique. Il faut savoir que la présence d'une grande organisation internationale a un effet magnétique sur les ONG du secteur. Dans celui de l'environnement, Genève n'est pas inactive, mais le siège du secrétariat du Fonds vert pour l'environnement, par exemple, lui a échappé au profit de Songdo en Corée du Sud en 2012. Il n'y a pas à Genève une longue tradition dans ce domaine, comme il y en a une dans le domaine des droits de l'homme ou de la paix depuis 150 ans.

«Cette conception "lambris et petits fours" de la Genève internationale est dépassée.». Stephan Davidshofer, chercheur et chargé de cours au Global Studies Institute de l'Université de Genève

Dans cette étude, vous n'évoquez par les ONG qui servent les intérêts de tel ou tel gouvernement, très présentes à Genève?

Elles sont difficiles à identifier en l'état actuel. Même si elles sont souvent enregistrées en bonne et due forme. On les nomme les Gongo (Contraction de Government ngo en anglais). Elles ont en général une activité plus faible qu'une ONG classique. C'est en régulant mieux cet univers flou des ONG qu'on le rendra plus visible et plus transparent. Leur présence est le prix à payer à l'ouverture. Dans la classification que vous faites, vous relevez une vraie spécificité genevoise: les ONG locales.

Ces ONG sont principalement animées par des habitants de Genève, sensibilisés à une question après un voyage ou par rapport à leur pays d'origine. L'un des meilleurs exemples de ces ONG locales, ce sont les projets d'aide internationale menés par des écoles genevoises. C'est une vraie spécificité. Des jeunes sont sensibilisés à la gestion de projets par ce biais, c'est une vraie valeur ajoutée. L'aide internationale est une tradition genevoise. Le canton de Genève et ses communes apportent la moitié du budget total de coopération et développement des cantons et communes suisses (30 millions de francs par an. Chiffre de 2015).

Quel est l'enjeu d'une meilleure connaissance de ce terreau d'ONG pour la Genève internationale?

C'est de mettre en musique l'action de tous les acteurs locaux, cantonaux, suisses et internationaux pour parvenir à une vraie gouvernance de la Genève internationale. C'est un chantier énorme. Sur ce chemin, la prochaine étape, c'est de connaître plus en profondeur cette nébuleuse qui contribue à l'établissement des normes internationales.