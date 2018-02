L’ONU va tailler dur dans le salaire de ses employés

En juin dernier, les employés de l’ONU à Genève et de ses agences s’étaient mis en grève pour s’opposer à une révision à la baisse de leurs rémunérations de l’ordre de 7,5%. La mesure envisagée par la Commission de la fonction publique internationale (CFPI), basée à New York, avait soulevé un tollé et donné lieu à une mobilisation et un bras de fer inédit.

La pression était retombée après qu’un compromis eut été trouvé. Il semblait alors acquis que la baisse allait pouvoir être amortie en impactant de façon moins violente les feuilles de paie (-3%). Mais la promesse faite l’an passé ne sera pas tenue. C’est ce que viennent de découvrir les représentants de la coordination des syndicats qui se sont rendus à New York en début de semaine.

La réduction envisagée par la CFPI serait d’environ 5,1%, applicable d’ici au mois de juin. Un coup de massue. «À peine la nouvelle connue, nous avons demandé à rencontrer en urgence le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres», explique Ian Richard, secrétaire exécutif du Conseil de coordination, présent à New York. L’ONU peut-elle encore faire marche arrière? Le successeur de Ban Ki-moon ne peut guère influer sur les décisions prises par les États qui siègent au sein de la Commission de la fonction publique internationale. D’autant que des poids lourds ont poussé à la roue pour arracher ces mesures d’économies. Parmi eux, les États-Unis, le Canada, le Brésil, mais aussi l’Union européenne. «Ce qui vient de se passer est inattendu et sans précédent», affirme Ian Richards, qui déplore que les engagements pris quelques mois plus tôt ne soient pas respectés.

L’affaire ne devrait pas en rester là. La coordination des syndicats vient d’appeler les employés de l’ONU à participer à une réunion d’urgence lundi prochain. Quant aux agences onusiennes basées à Genève, la mesure les plongerait dans l’embarras. Plusieurs d’entre elles (BIT, UIT, OMPI, OMS…) auraient décidé de surseoir à la mise en œuvre des nouveaux barèmes, estimant qu’il y avait un problème de méthodologie.