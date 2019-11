Handicap international Suisse obtient le label Ideas

«C’est avec fierté que nous avons reçu cette labellisation. Un processus exigeant nous a permis d’améliorer nos procédures internes et de développer une gestion de qualité. Cela n’aurait pu se faire sans le soutien inestimable de bénévoles à nos côtés». Marco Kirschbaum, directeur de Handicap International Suisse, s'est félicité sur le site de l'ONG qu'il dirige de l'obtention du label Ideas, cette année.

«Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et vulnérabilisées, Handicap International répond à leurs besoins essentiels et travaille à améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, l'ONG a mis en place des programmes de développement dans près de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence», précise un communiqué.

Le Label Ideas, lui, est décerné aux «associations et fondations qui répondent aux exigences d'un guide des bonnes pratiques avec l'objectif d’optimiser leur fonctionnement et de renforcer leur capacité d’action et de développement», écrit Ideas pour annoncer l'attribution de ce label et celui décerné à «Enfants du Mekong», qui l'obtient pour la troisième année. Ce référentiel, construit par les acteurs du secteur associatif et de la philanthropie, couvre les champs clés du fonctionnement d’une organisation à but non lucratif: la gouvernance, la gestion financière et le suivi de l’efficacité de l’action.