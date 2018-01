Face à Trump, António Guterres a tenu la barre

Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, n’est pas allé à Davos. Il est resté scotché à son bureau au 38e étage de la tour de l’ONU à New York. Un agenda surchargé l’a contraint à renoncer à son déplacement en Suisse où il devait également rencontrer les directeurs des agences onusiennes basées à Genève. Il viendra fin février à l’occasion de l’ouverture de la session de travaux du Conseil des droits de l’homme. Son arrivée à la tête de l’ONU en janvier 2017 dernier avait suscité beaucoup d’espoirs. Un large consensus s’était dégagé trois mois plus tôt autour de son nom. Mais personne n’avait prévu l’arrivée d’un bulldozer à la Maison-Blanche. António Guterres, qui partait gonflé à bloc pour redonner un peu de vigueur à une organisation affaiblie par les conflits et le manque de charisme du Coréen Ban Ki-moon, a dû revoir sa feuille de route.

Choc amorti

À peine élu, le nouveau secrétaire général des Nations Unies s’était engagé à faire de 2017 une année de paix. En décembre dernier, devant l’Assemblée générale des Nations Unies, il a expliqué que la paix restait «insaisissable» et que «le monde marchait à l’envers». Les ambitions du successeur de Ban Ki-moon ont été desservies par les événements.

S’il est difficile de tirer un premier bilan après seulement douze mois, les opinions sur ce début de mandat sont d’ores et déjà contrastées. Pour l’ancien ambassadeur François Nordmann, l’habileté diplomatique et l’expérience d’António Guterres lui ont permis d’éviter le conflit avec la nouvelle administration américaine. Ce qui, a ses yeux, est déjà beaucoup. «Ban Ki-moon aurait été broyé par Trump, lui a surnagé», résume l’ex-diplomate suisse. Les coupes budgétaires décidées par la Maison-Blanche auraient pu, aussi, avoir un impact plus désastreux. Grâce aux contacts qu’il a réussi à nouer avec Nikki Haley, la représentante américaine à l’ONU, il est parvenu à amortir le choc. Son engagement à mener des réformes et imposer des économies lui a permis de calmer le jeu même si certaines agences comme l’Unesco ou l’UNRWA n’ont pas échappé aux foudres de Washington. Dans un entretien au Financial Times paru le 17 novembre dernier, António Guterres n’a pas caché sa satisfaction d’avoir pu apaiser les relations avec Trump.

Dossiers oubliés

«C’est vrai, cela aurait pu être pire, et de ce point de vue là, il s’en sort bien, mais tout cela s’est fait au prix d’une absence totale de leadership sur la scène internationale», déplore Daniel Warner. Le politologue américain installé en Suisse trouve que le secrétaire général de l’ONU ne s’est pas assez investi sur le dossier syrien. «Staffan de Mistura aurait sans doute eu besoin de son soutien. Il a aussi laissé le haut-commissaire aux droits de l’homme, Zeid Ra’ad Al Hussein, monter en première ligne et prendre les coups. On ne l’a plus entendu non plus sur la question des réfugiés alors qu’il avait été très offensif lorsqu’il était à la tête du HCR», constate ce dernier.

Plus de parité

À trop chercher les compromis et les consensus, le secrétaire général de l’ONU aurait aussi laissé de côté l’une des missions premières de son organisation: «La paix et la sécurité». Un procès injuste à en croire ses collaborateurs qui évoquent un suivi de tous les dossiers chauds du moment: les Rohingyas, la crise en RDC, la situation au Proche et Moyen-Orient, les tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord, la remise en cause de l’accord sur le nucléaire iranien… «La conjoncture est très négative et les résultats qu’il obtient ne sont sans doute pas aussi visibles qu’on aurait pu le penser, mais je lui fais confiance», maintient François Nordmann.

Depuis son arrivée à la tête des Nations Unies, António Guterres a remplacé un grand nombre de bureaucrates par des diplomates aguerris et renforcé la parité homme-femme aux postes clés. Une reprise en main qui serait plutôt de bon augure. «Cela montre aussi qu’il y a un patron qui décide», relève l’ancien ambassadeur suisse. Une chose est sûre, l’ancien haut-commissaire aux réfugiés a plus que jamais le soutien de la Suisse dans ses efforts pour réformer l’organisation fondée le 24 octobre 1945.

Un rôle à renforcer

Gabriel Galice, le président de l’Institut pour la paix (GIPRI) basé à Genève, lui, n’est encore pas convaincu par le style Guterres. «Il semble observer, s’adonne aux facilités de l’heure en nommant des femmes à la direction de l’ONU et en dénonçant des crimes çà et là», relève le chercheur qui préférerait voir le secrétaire général de l’ONU sortir de son chapeau «une grande conférence post-guerre froide que ses prédécesseurs ont négligé».

Les ONG qui avaient applaudi à la nomination d’António Guterres en octobre 2016 se refusent pour l’instant, à l’image d’Amnesty International, de commenter cette première année de mandat. «Trop tôt», répond à Genève la porte-parole de l’organisation Nadia Boehlen. Mais toutes disent qu’il est plus que jamais nécessaire de renforcer l’ONU au regard des tensions internationales. Les nouveaux rapports de force pourraient servir ce dessein. Si l’Amérique de Trump boude les enceintes multilatérales, préférant les ententes ou mésententes bilatérales, ce n’est pas le cas des deux autres puissances que sont la Chine et la Russie. Moscou et Pékin ont compris tout l’intérêt qu’ils avaient à jouer la carte du multilatéralisme au moment où l’Amérique joue cavalier seul. (TDG)