Genève interdit les feux en forêt

Si vous aviez prévu de faire un petit barbecue dans les bois ce week-end, il va falloir revoir vos projets. Les autorités cantonales ont annoncé vendredi l'interdiction de faire des feux en forêt ou à proximité.

La raison de cette décision: la sécheresse qui sévit depuis plusieurs semaines. «Le risque d'incendies de forêt est fort sur tout le territoire du canton de Genève», indique l'Office cantonal de l’agriculture et de la nature.

Cette interdiction concerne également les sites aménagés, les emplacements de pique-niques et de grillades.

Comportement inadéquat

La Confédération a classé le canton de Genève en degré trois, soit en danger marqué d'incendie. Cette situation concerne l'ensemble du pays puisque tous les cantons sont désormais en degré trois ou quatre (danger fort). Pas question donc de rejoindre les forêts vaudoises afin de griller vos merguez. Les feux en forêt y sont également interdits depuis le 15 avril.

Sur son site internet, la Confédération rappelle que 90 % des incendies de forêt sont dus à un comportement inadéquat de l’homme (jet de mégots de cigarettes mal éteints, barbecues mal éteints, etc.), et 10 % sont imputables à des causes naturelles (foudre).