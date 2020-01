À Genève, les bonnes volontés politiques volent au secours des sans-abri

La nouvelle n’est pas restée lettre morte, c’est le moins que l’on puisse écrire. Celle qui, au sortir du week-end, annonçait la fermeture prochaine des principaux lieux d’hébergement en surface pour les personnes à la rue se retrouve dès aujourd’hui au cœur du débat politique. Le sans-abrisme, qui ne prend jamais de vacances, profite à son tour de la riche période électorale dans laquelle notre ville est entrée. Le sujet est porteur; il est d’abord à défendre, quand, de surcroît, la situation annoncée promet d’être aberrante.

Fermer quatre sleep-in sur six, en plein hiver, alors qu’ils ont fait la preuve de leur nécessité humanitaire, qu’ils sont quasi pleins chaque soir depuis six mois et que les équipes de professionnels à pied d’œuvre sont parvenues à développer un lien, parfois salvateur, avec des bénéficiaires en grande souffrance, est en effet, concrètement dit, un parfait non-sens.

C’est en tout cas l’avis de beaucoup d’observateurs, mais aussi et d’abord des membres d’Ensemble à Gauche. Ces derniers viennent de rédiger un projet de délibération demandant au Municipal «la libération des montants nécessaires à quatre mois de fonctionnement» supplémentaire pour les quatre sleep-in qui doivent normalement fermer d’ici au 31 janvier.

Face aux ressources insuffisantes, le Collectif d’associations pour l’action sociale (CAPAS) s’est vu contraint de ne maintenir ouverts, durant les douze mois à venir, que les lieux destinés aux personnes les plus fragilisées (les femmes et les usagers de drogue). Avec pour conséquence de renvoyer dormir dehors près de 120 personnes, soit l’essentiel de la capacité d’accueil du Dispositif de nuit (DDN), opérationnel depuis maintenant six mois.

Le calcul est vite fait: un sleep-in coûte 50'000 francs par mois. Il couvre les charges de personnel, c’est-à-dire des «travailleurs sociaux chevronnés», précise le texte, et non des bénévoles, inexistants; bref, des gens salariés, formés et compétents pour assumer les tâches prévues comme «la gestion des situations difficiles», qui n’ont d’ailleurs pas manqué de surgir.

C’est donc une subvention extraordinaire de 800'000 francs qui est demandée dans le très court terme, afin de tenir jusqu’à Pâques. Pour assurer une prestation complète jusqu’à la fin de l’année 2020, un second montant de 1,6 million est sollicité. «Dans l’hypothèse où aucun autre financement cantonal ou intercommunal ne serait dégagé dans l’intervalle», soulignent les auteurs du projet, la conseillère municipale Brigitte Studer en tête.

À ses côtés, ce mardi après-midi, à l’heure du point de presse improvisé, un autre membre actif d’Ensemble à Gauche, le député suppléant Pierre Bayenet, par ailleurs candidat au Conseil administratif en mars prochain. Celui-ci s’apprête à porter le débat devant le Grand Conseil. Son sautier recevra cette semaine encore un projet de loi rédigé par ses soins sur «la création d’un fonds destiné à la lutte contre le sans-abrisme». Pour l’auteur, le moment est venu de clarifier les choses, «car le flou actuel porte gravement préjudice aux personnes sans domicile fixe».

Les chiffres existants, même s’ils sont rarement publiés, sont plus clairs. Ainsi, la Ville de Genève débourse 3 millions par année pour les hébergements en abri de protection civile. Le coût global pour la Ville, en comptant les subventions à tous les partenaires, s’élève à 10 millions. Or, «une contribution de 4,5 pour mille du budget de toutes les communes représenterait la somme totale destinée à couvrir les besoins urgents dès 2021», souligne Pierre Bayenet.

Ce projet de fonds intercommunal de lutte contre le sans-abrisme sera peut-être perçu par certains comme une tentative de contrainte auprès des communes genevoises. Il exprime surtout la volonté de reprendre un processus enlisé et de le mener enfin à son terme. Les 400 personnes et plus qui vivent à la rue sur le territoire genevois sont l’affaire de tous.