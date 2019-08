Une photo d'alpinisme d'Eric Woerth déclenche une avalanche de commentaires

«Glacier du milieu à l’aiguille d’Argentière.. toujours sur les pointes avant.. @Chamonix_France» Le tweet de l'ancien ministre français Eric Woerth qui aime l'escalade et l'alpinisme a déclenché des tweets moqueurs sur les réseaux sociaux.

La photo qui accompagne le tweet du député de l'Oise explique pourquoi. Sur les pointes avant, l'ex-ministre est censé grimper à la verticale sur le glacier. Sauf que l'on voit des cordes à ses côtés qui ne sont pas tendues et que plus loin sur l'image, on distingue deux personnes qui marchent sur la glace (cliquez sur le tweet pour voir l'image entière)... Le ministre se défend pourtant d'avoir trompé son monde ou réalisé un trucage.

La tirette de votre fermeture éclair qui ignore la gravité et pend en direction de la montagne. Vos deux amis qui en second plan ignorent eux aussi la gravité et marchent sur la montagne que vous devez escalader. C'est suspect tout ça... ???? pic.twitter.com/1SRPKKUEI3 — Majid Oukacha (@MajidOukacha) August 12, 2019

Dans un autre tweet, l'homme politique français qui côtoie les cimes s'explique: «L’avalanche (phénomène dangereux en montagne..) de commentaires suscités par la publication d’une photo de montagne m’oblige à dire, au risque de décevoir, que cette image est vraie et sans retouche, le sens de la photo est le bon , mais le bon sens est une valeur rare...» À l'appui de ses dires, son guide, qui l'accompagnait sur le glacier de l'Argentière, a confirmé qu'Eric Woerth est bien un alpiniste chevronné et donne la liste de ses ascensions. Il précise que le glacier présente une pente à 45 degrés et que l'image est donc réelle...