Une ex-Miss France victime d'un accident mortel sur une route de Chens-sur-Léman

Un conducteur de 44 ans, qui roulait en état d'ivresse en direction de Genève, a percuté deux cyclistes, samedi à Chens-sur-Léman en Haute-Savoie, alors qu'il doublait une autre voiture, à une vitesse de plus de 100km/h sur une route à vitesse limitée à 80km/h, rapporte «Le Messager».

Les deux cyclistes, une femme de 50 ans, Miss France 1990,domiciliée à Combloux et son compagnon de 52 ans, originaire de Megève ont été mortellement blessés dans l'accident. « Un choc d’une extrême violence », selon le procureur Philippe Toccanier, interrogé par le «Dauphiné Libéré». Le couple avait entrepris un tour du Léman à vélo le matin même et était à moins de 15 km de la fin de son périple au moment du drame, selon le quotidien français. Le chauffard a été présenté à un juge d'instruction, lundi et a été mis en examen pour homicides involontaires aggravés par son alcoolémie et sa conduite en excès de vitesse. Il a été placé en détention provisoire.