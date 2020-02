Six cas de coronavirus dans une commune de Haute-Savoie

La bouche couverte d'un masque, le maire de La Balme-de-Sillingy, en Haute-Savoie, a annoncé vendredi que deux nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés dans sa commune, qui se trouve à 40 km de Genève. Portant au nombre de six les personnes testées positives dans la commune.

Une fête avec 120 personnes

L'une des dernières personnes infectées «participait à une soirée, le 15 février, avec 120 personnes. (...) Une autre soirée a eu lieu le samedi d'après. J'étais plutôt optimiste au début, mais ce matin je suis plutôt soucieux, il faut le reconnaître», a-t-il déclaré à BFMTV, laissant craindre que d'autres personnes pourraient être touchées. «Un certain nombre de gens ont fait des tests et sont dans l'attente des résultats, et sont actuellement confinés chez eux, a déclaré le maire, François Daviet.

Environ 5000 personnes habitent le village de La Balme-de-Sillingy. Selon les journalistes de BFMTV, des épidémiologistes de l'agence régionale de santé sont arrivés jeudi sur place, afin de tester les habitants «en frappant directement aux portes». Par précaution, les crèches de la commune ont été fermées et le maire s'apprêtait vendredi matin à faire de même pour les salles municipales.