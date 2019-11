La scolarisation en France des élèves de parents frontaliers ne poserait pas de problèmes

Le Comité régional franco-genevois (CRFG), dans son communiqué envoyé ce vendredi, avance que la scolarisation «en France des enfants des travailleurs frontaliers n’ayant pas pu intégrer l’école publique genevoise n’a pas occasionné de problèmes particuliers aux écoles ni aux communes françaises concernées». Et au CRFG d'ajouter que ce dossier continuera cependant à être suivi «de près conjointement par les autorités françaises et genevoises».

Une annonce qui a fait bondir le maire de Saint-Julien-en-Genevois, sur Facebook. L'élu se dit abasourdi par la teneur du communiqué, qui s'insurge d'un report de charges de la Suisse vers la France. Antoine Vielliard appelle à ce que le sujet soit «enfin mis à l’ordre du jour de l’Assemblée du Grand Genève qui se réunira ce jeudi 21 novembre».

Pour rappel, le Conseil d'Etat avait décidé de restreindre l'accès de quelques 1500 élèves frontaliers à l'école genevoise. Face à l'augmentation croissante du nombre d'élèves frontaliers et aux problèmes que cet afflux posait à certaines communes limitrophes, l'Exécutif avait modifié les règlements de l'école obligatoire. Des autorités de France voisine jugeaient cette mesure «discriminatoire et contraire au droit» et avaient menacé de saisir la justice.