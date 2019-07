Encore de violents orages en Haute-Savoie

Durant la nuit de mardi à mercredi, Météo France annonce un épisode orageux plus intense que celui qui a traversé le département de Haute-Savoie dans la soirée du 1er juillet. Des vents de 100 km/h à 150 km/h et une très forte activité électrique sont attendus entre 20 h et minuit. Des précipitations importantes qui pourraient atteindre localement 60 mm en peu de temps.

Les arbres, mais également les habitations et bâtiments, fragilisés hier soir, peuvent de nouveau subir des dégâts importants. Les voies de circulation seront fortement perturbées par la probable présence de branchages et d'arbres déracinés. Cet épisode peut également provoquer des orages susceptibles de générer localement des dégâts importants sur l'habitat léger et les installations provisoires.

La préfecture de Haute-Savoie demande à la population de la région de limiter les déplacements au strict nécessaire, de signaler sans attendre les éventuels départs de feux. Les campeurs sont priés de ne pas rester dans leurs tentes, caravanes ou camping-cars et aux promeneurs de s'éloigner des cours d'eau et des points hauts et de s'abriter dans un lieu en dur. (TDG)