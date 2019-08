Critiqué par des défenseurs des animaux, le montreur d'ours se défend

Ce mercredi Frédéric Chesneau va donner son spectacle controversé avec son ours Valentin, à Thônes, en Haute-Savoie. Plusieurs associations de défense animale critiquent cette exhibition d'un animal qu'ils ont voulu interdire par une pétition. En vain.

Contacté par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, le propriétaire de l'animal dénonçait «une poignée d'extrémistes» auteurs de la pétition demandant l'interdiction de son spectacle. L'Office du tourisme de Thônes avait refusé l'annulation mais s'est engagé à ne plus programmer de spectacles avec animaux à l'avenir.

Sur le site internet de France 3, Frédéric Chesneau dénonce un véritable« harcèlement» et affirme avoir reçu des «menaces de mort». Le montreur d'ours pourrait d'ailleurs porter plainte. Il se défend par ailleurs de maltraiter son animal qu'il ne fait travailler que 50 jours par an, comme l'exige la loi. Il estime enfin que ses opposants sont« des bobos qui sont à fond sur Twitter et sur les sites internet de pétitions en ligne.»