Chute de neige annoncée dans l'Ain et en Savoie, ce jeudi

Météo-France a placé ce mercredi après midi l'Ain en France voisine, en alerte orange pour un épisode neigeux notable, jeudi. La Savoie pourrait aussi être touchée. De fortes chutes de neige sont en effet prévues le long du couloir du Rhône avec des quantités assez conséquentes (de 30 à 50 cm selon l'altitude).

Prévisions || Cette semaine, la fraîcheur sera sensible, avec un risque temporaire de neige à très basse altitude. La période la plus froide de l'épisode devrait se situer entre ce jeudi 14/11 et 18/11.



