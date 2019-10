Trafic de résine de cannabis démantelé à Saint-Julien-en-Genevois

Les gendarmes du Peloton de Secours et d'intervention de Saint-Julien-en-Genevois découvraient un véhicule volé, stationné sur un parking de la commune, fin septembre. Ils mettaient alors en place une surveillance de cette voiture. Deux individus qui se sont présentés pour monter dans cette automobile, étaient interpellés, rapporte «Le Dauphiné Libéré».

À leur domicile, les enquêteurs ont mis la main sur une savonnette de résine de cannabis de plus de 100 grammes, Avec le concours des brigades de Saint-Julien-en-Genevois et d'Annemasse, de l'équipe cynophile de Bonneville, des perquisitions ont donné lieu à la découverte de deux kilos de résine de cannabis ainsi que de matériel servant au conditionnement et à la revente, écrit le quotidien français. Trois individus ont été interpellés. Deux d'entre eux feront l'objet d'une convocation en justice, le troisième sera présenté au parquet de Thonon-les-Bains et subira un contrôle judiciaire avant sa comparution devant le tribunal correctionnel.