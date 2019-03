Qui a tué l'ex-agent secret français près de Genève?

Le héros récurrent de ses romans d’espionnage, Max de Saint-Marc, barbouze de la République, lui ressemblait certainement beaucoup. Comme lui, cet habitant de Lucinges, près d’Annemasse, a été agent secret. Comme le personnage d’un de ses livres intitulé «Requiem pour un Savoyard», il est décédé de mort violente dans un lieu isolé aux portes de Genève. Son corps a en effet été retrouvé jeudi dernier sur un parking de la commune de Ballaison dans le Chablais, criblé de cinq balles, dont deux mortelles tirées en pleine tête et au thorax. Pour le procureur de la République de Thonon-les-Bains, Philippe Toccanier, cité par «Le Dauphiné Libéré», «à la lecture du rapport d’autopsie pratiquée samedi, la thèse du règlement de comptes ne fait aucun doute». Pour un spécialiste des services secrets contacté par la «Tribune de Genève», cet homme a été «clairement liquidé par un ou deux professionnels», même si la découverte de douilles sur place pourrait ouvrir d’autres pistes. «Il devait vraiment gêner quelqu’un. Il a été piégé ça c’est sûr. À mon avis, il a été attiré dans un guet-apens», témoignait sa mère jeudi sur RTL, se disant «plus choqué par sa fin que par sa vie».

Un projet d’assassinat

Dans cette sombre affaire, une enquête a été ouverte sur les chefs «d’assassinat en bande organisée et d’association de malfaiteurs», confiée aux limiers de la Direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Lyon. C’est l’hebdomadaire haut-savoyard «Le Messager» qui révélait mardi l’identité de la victime, un Savoyard natif de Cranves-Sales, marié et père de deux enfants de 22 et 24 ans, résident tranquille du village de Lucinges, près d'Annemasse. Il y a tenu un bar-tabac presse à l’enseigne de L’Escapade de 2002 à 2007, un commerce devenu durant quelques années un lieu prisé de la population pour ses concerts et son ambiance conviviale.

«Au village, chacun connaissait son passé à la DGSE (ndlr: la Direction générale de la sécurité extérieure), par contre on ignorait tout des missions qu’il a effectuées durant ses quatorze ans de service», témoigne un de ses proches, le maire de la commune, Jean-Luc Soulat, «bouleversé» par la mort de ce dynamique adjoint de son équipe municipale, «dans des circonstances qui n’ont fait qu’ajouter à la douleur».

En septembre dernier, rattrapé par son passé d’agent du Service action de la DGSE – le 11e régiment parachutiste de choc, à qui sont confiées les missions clandestines les plus délicates menées par la France à l’étranger – il avait démissionné du Conseil municipal. «Je n’ai compris sa décision que récemment, en apprenant qu’il avait été mis en examen cet automne dans une enquête sur un projet d’assassinat d’un opposant au président congolais, Denis Sassou-Nguesso, ajoute le maire. Je sais aujourd’hui qu’il a quitté l’équipe pour mettre la Municipalité à l’abri des conséquences médiatiques d’éventuelles suites judiciaires. Je l’avais trouvé déprimé à l’époque, mais le week-end précédant son décès, il était au contraire très détendu, lors de l’inauguration de la salle communale.»

Sombre affaire de barbouze

Joint jeudi par la «Tribune de Genève», son avocat, Me Cédric Huissoud, qualifiait de «rocambolesque» cette accusation de projet d’assassinat que son client «a toujours réfutée». «Aucune enquête n’a été entreprise avant cette mise en examen décidée sur la seule foi d’un unique témoignage anonyme», précise-t-il. En conséquence de quoi, Me Huissoud avait introduit un recours pour annuler cette procédure judiciaire. Aujourd’hui, l’avocat de Thonon-les-Bains compte se porter partie civile dans cette affaire, en défense des intérêts de la famille de la victime lorsqu’elle aura eu le temps de faire son deuil. Pour lui, comme pour les enquêteurs sans doute, aucune piste ne doit être écartée, «mais au regard de ses anciennes activités», l’hypothèse d’une sombre affaire de barbouzerie reste plausible. Des sources proches de l’enquête citées dans «Le Parisien» murmurent que cet assassinat pourrait aussi être lié à «d’autres activités de la victime en Asie».

(TDG)