Le hameau du Père Noël gagne le concours de TF1

Tout au long du mois de décembre, le journal de 13 heures de la chaîne française TF1, largement consacré aux traditions en région, a diffusé des reportages de ses correspondants dans l'Hexagone sur Noël.

Des santons géants en Provence, les jouets en bois du Jura, le marché de Noël de Strasbourg, les boules de verre d'Auvergne, les maisons illuminées dans le Nord, une crèche bretonne classée aux monuments historiques, une foire au gras en Occitanie: treize sujets étaient en compétition et proposés au vote des téléspectateurs sur le site internet de la chaîne.

C'est le dernier reportage réalisé au hameau du Père Noël de Saint-Blaise, aux portes du Genevois, qui l'a emporté. Il a été diffusé mercredi 18 décembre par Gaëlle Charnay, la correspondante de TF1 en Rhône-Alpes. Le hameau de Saint-Blaise accueille chaque année 140 000 visiteurs, et pas seulement au mois de décembre.

Ce lieu d'animation a été créé par une association, Andilly Loisirs, qui au départ avait pour objectif de proposer des fêtes de village et des animations aux habitants de la commune. C'est elle qui a créé et anime les Grandes Médiévales d’Andilly, qui se déroulent en mai-juin sur 5 journées, le Parc des Épouvantails d’Andilly, ouvert tout l’été, le Tout Petit Pays, ouvert tout l’été et le Hameau du Père Noël, ouvert toute l’année.