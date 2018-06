Le drame d’Allinges, c’était il y a dix ans

Vers midi, huit ballons s’envoleront dans le ciel, au-dessus des châteaux des Allinges, situés dans le Chablais haut-savoyard. Sept ballons blancs en hommage à Yannis, Timothé, Tom, Benoît, Léa, Natacha et Fanny, les sept adolescents décédés il y a dix ans lors de la collision entre leur car scolaire et un train. Ainsi qu’un ballon rouge pour leur professeur, qui s’était donné la mort un mois et demi après le dramatique accident.

Le 2 juin 2008, il y a dix ans jour pour jour, peu avant 14 h, un bus transportant une cinquantaine d’adolescents, élèves du collège de Margencel (près de Thonon), ainsi que leurs enseignants, reste bloqué sur le passage à niveau d’Allinges. Le train assurant la liaison Évian-Genève Eaux-Vives ne peut stopper sa course et percute le car. Le bilan est lourd: 22 blessés légers, trois blessés graves et sept morts.

En ce samedi 2 juin, l’association Sourires des Anges (SDA) organise une commémoration. Après le dépôt d’une gerbe aux abords du passage à niveau, supprimé depuis, une marche du souvenir partira à 10 h, pour rejoindre la stèle des châteaux des Allinges. L’actuel maire d’Allinges, François Deville, sera présent. «La cérémonie sera placée sous le signe du recueillement, précise-t-il. Cet accident fait partie de l’ADN de la commune.» Au-delà, c’est tout le Chablais haut-savoyard, voire l’ensemble de la région, y compris à Genève, qui est impacté.

«Ils ont 23 ans aujourd’hui»

Pour les rescapés, il s’agit d’honorer la mémoire des victimes tout en allant de l’avant. «Ils ont 23 ans aujourd’hui et gardent cela en eux pour toujours. Ils sont à la fois très résistants et très fragiles», relève le porte-parole de SDA, Patrick Baptendier. «Ils sont tous en train de construire leur avenir, poursuit-il. Ma fille était à l’arrière du car ce jour-là. Elle venait de changer de place et n’avait pas encore rattaché sa ceinture.» En voyant le train arriver, elle a le réflexe de se mettre en boule dans l’allée centrale du bus. Elle ne sera que légèrement blessée. «Depuis, elle est partie dans le milieu médical.» Un choix de toute évidence lié au drame. «Ils ont tous grandi très vite et veulent désormais essayer de vivre leur vie normalement», explique Patrick Baptendier.

Au-delà du soutien aux victimes et à leurs proches, l’association se bat depuis sa création, en février 2009, pour faire en sorte que «cela ne se reproduise plus». Après le procès en avril 2013, elle rencontre le président de la SNCF, Guillaume Pepy, et demande notamment à intégrer la commission de sécurité.

«Pour la région Rhône-Alpes Auvergne, il existe désormais un service à part entière dédié aux passages à niveau. Celui-ci compte cinq personnes (contre une seule avant le procès) qui vont régulièrement sur le terrain pour évaluer la dangerosité des passages à niveau», détaille Patrick Baptendier. Peu à peu, les avancées techniques demandées par l’association sont mises en place. Ainsi, le feu clignotant avertissant de l’arrivée d’un train sera rappelé par un système lumineux sur la barrière elle-même. Selon le porte-parole de SDA, «ce système est en cours d’homologation». S’ajoutent un marquage au sol pour indiquer le point d’arrêt des véhicules et des radars flashant les automobilistes qui franchiraient le passage malgré le feu clignotant.

Des détecteurs d’obstacles

Reste les détecteurs d’obstacles. Comme il en existe au Japon ou en Israël. Après plusieurs tests, le système du groupe japonais IHI est en train d’être adapté au réseau ferré français et devrait arriver en 2019. Selon le site du Ministère de la transition écologique et solidaire, il existait en France 15 405 passages à niveau en 2017. À titre de comparaison, le réseau ferré suisse compte environ 4400 passages à niveau, dont deux à Genève. À ce jour, en France, 158 sont inscrits au programme de sécurisation national, lequel est né suite au drame du 2 juin 2008.

C’est dans ce cadre qu’a été supprimé le passage à niveau d’Allinges, à la fin du mois de novembre 2015. «C’était une nécessité», stipule le maire d’Allinges. Une déviation et un pont-rail ont été créés pour permettre aux véhicules de franchir la voie ferrée. «Deux ans de travaux ont été nécessaires pour réaliser ces infrastructures», indique Christian Monteil, président du Conseil départemental. D’importants travaux sont en cours à Reignier-Esery et Étrembières afin de supprimer deux passages à niveau classés comme prioritaires.

Quant à l’association, elle poursuit plus que jamais son combat. «Avec l’accident de Millas dans les Pyrénées-Orientales en décembre 2017, nous avons eu le sentiment de revivre Allinges», souligne Patrick Baptendier. Et de conclure: «Cela doit nous rappeler que le fait de franchir n’importe quel passage à niveau a un caractère de dangerosité.» (TDG)