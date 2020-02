Emmanuel Macron sur la Mer de Glace

«Le président de la République française se rendra, les mercredi 12 et jeudi 13 février 2020, en Haute-Savoie pour un déplacement conçu sur le thème de la biodiversité et de la transition écologique», précise dans un communiqué l'Élysée. Au programme, mercredi soir, un dîner avec des scientifiques experts du climat et de la biodiversité au refuge du Montenvers.

Jeudi, Emmanuel Macron se rendra d’abord sur la Mer de Glace, témoin de l’ampleur du dérèglement climatique, accompagné de scientifiques experts du climat et de la biodiversité pour échanger sur les solutions et les actions à conduire pour renforcer la transition écologique. La Mer de Glace a reculé de 129 mètres en trente ans à cause du phénomène.

«Le président français prononcera ensuite un discours à l’occasion du lancement de l’Office français de la biodiversité (OFB) dont la création avait été annoncée lors du premier Conseil de défense écologique, le 23 mai 2019», précise l'Élysée. L'OFB est né le 1er janvier de la fusion de l'Agence française de la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. La création de cet organisme avait été annoncée lors du premier Conseil de défense écologique, conçu dans le cadre des mesures post-Grand débat avec l'objectif de réunir régulièrement les ministres concernés par le dossier autour du président et du Premier ministre.

Interpellé par les élus locaux

Dans le cadre de ce déplacement, le Président de la République annoncera des mesures de protection du Mont Blanc élaborées en concertation avec les élus du territoire.

En septembre, le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Peillex, avait marqué les esprits en envoyant une «lettre ouverte d'un gilet blanc» à Emmanuel Macron pour lui demander de prendre sans attendre des mesures pour protéger le plus haut sommet d'Europe. «Monsieur le Président, s'occuper des forêts en Amazonie, c'est très bien. Ignorer ce qui se passe sur le Mont-Blanc et laisser perdurer l'irrespect, ce n'est pas tolérable», lui écrivait-il.

Cette visite se déroulera en présence d'Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire et d'Emmanuelle Wargon, secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire.

Rappelons enfin qu'Emmanuel Macron mènera cette séquence environnementale à l'approche des élections municipales de mars, qui pourraient voir une progression du vote écologique.