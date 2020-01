Débouté de sa plainte contre le Guide Michelin, Marc Veyrat fait appel

Marc Veyrat, le chef haut-savoyard de La Maison des Bois, a décidé de faire appel de la décision du tribunal de le débouter dans sa plainte contre le Guide Michelin. Le chef de Manigod l'a annoncé jeudi dans les colonnes du journal l’«Essor Savoyard».

Avec son avocat, il entend donc contester le jugement rendu en référé par le tribunal de grande instance de Nanterre mardi 31 décembre. Selon l’Agence France-Presse, les juges ont estimé que Marc Veyrat et son entreprise «ne produisent aucune pièce relative à l’existence d’un dommage et à la réalité de leur préjudice».

L'homme au chapeau noir demandait des explications sur la perte d'une étoile et un euro de dommages et intérêts. La nouvelle édition du Guide Michelin est annoncée. Le restaurant gastronomique La Maison des Bois de Marc Veyrat y figurera-t-il et avec combien d'étoiles? Réponse le 27 janvier.