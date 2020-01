De la neige attendue dans les Alpes

Selon les prévisions des autorités françaises, de la neige est annoncée sur les massifs de Haute-Savoie. En 24 heures, 20 à 25 centimètres de neige au total sont attendus au-dessus de 1500 mètres. Ces précipitations vont mettre fin à un cycle de stabilité du manteau neigeux pour revenir vers une situation hivernale plus classique, selon le communiqué du préfet de Haute-Savoie. «Un risque marqué (3 sur 5) d’avalanche est relevé sur l’ensemble des massifs du département dès ce samedi.» A noter encore que la limite pluie-neige, durant la nuit de vendredi à samedi, s'abaissera à 600 mètres.

Pendant ce temps-là, dans les Alpes suisses

Du côté de MétéoSuisse, on prévoit des chutes de neige comprises entre 10 et 20 centimètres «au-dessus de 1500 mètres». Encore plus haut (à savoir plus de 2000 mètres aux endroits exposés au vent), les températures ressenties flirteront avec les -20°C.