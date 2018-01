Arrêtée à Annemasse, la veuve noire revient devant les juges dès lundi à Nice

On la surnomme «la veuve noire» ou encore «l’empoisonneuse de la Riviera», comprenez la côte méditerranéenne. À 57 ans, Patricia D. comparaît la semaine prochaine devant les Assises des Alpes-Maritimes. Elle est poursuivie pour deux assassinats, deux empoisonnements et pour vol. Tous perpétrés dans les environs de Nice entre 2011 et 2012.

Le 23 avril 2013, elle a été condamnée à cinq ans de prison pour des faits similaires par le Tribunal correctionnel de Thonon. Elle avait alors été reconnue coupable de vol, escroquerie et séquestration. Sa victime, un Annemassien, prénommé Robert et âgé de 87 ans, avait été retrouvé chez lui nu et inanimé. C’est sa fille qui, inquiète, avait alerté les secours. Le veuf résumait la situation à l’AFP par ces mots: «J’ai failli mourir pour trois jours d’amour.»

Retrouvé dans la baignoire

Cette affaire permet aux enquêteurs de remonter la piste jusque sur la Côte d’Azur. Et de s’interroger sur l’implication de la quinquagénaire dans la mort d’un marginal retrouvé dans une chambre d’hôtel à Nice en juillet 2011. Puis dans l’assassinat présumé d’un habitant de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes), âgé de 85 ans, découvert en état de décomposition avancée, chez lui, dans sa baignoire. Quelques jours avant, l’accusée avait encaissé un chèque de 21 000 euros de l’octogénaire, ce dernier voulant l’aider à monter une bijouterie, selon ses dires.

Lors de son interpellation en France voisine, les enquêteurs découvrent en effet dans les affaires de Patricia D. des flacons de Valium mais aussi de nombreux documents: relevé d’identité bancaire, chéquier ou copie de papiers d’identité. Autant d’éléments évoquant un mode opératoire bien huilé. «Dans le cadre de ses activités affectives, elle faisait appel à une agence matrimoniale, essentiellement Fidelio, ou épluchait les petites annonces», explique son avocat, Me Georges Rimondi, qui la défend aux côtés de son associé Cédric Huissoud. Ses «cibles» sont en général âgées (autour de 80 ans) et pas toujours en bonne santé.

Et ils sont nombreux à évoquer le même scénario. À l’image d’Ange mais aussi d'un autre Robert, tous deux appelés à témoigner cette semaine devant le jury. Patricia D. est accusée de leur avoir administré des substances médicamenteuses. En avril 2012, après avoir hébergé Patricia D. à Fréjus durant trois mois, Robert voit sa santé décliner. Après avoir consulté son médecin, il décide de mettre la quinquagénaire à la porte. Et ne tarde pas à aller mieux.

Placée à l’âge de six mois

L’accusée conteste les faits qui lui sont reprochés. Son avocat, Me Rimondi, déplore une «hystérisation autour de cette affaire». Selon lui, les accusations à l’encontre de sa cliente sont d’autant moins tenables que «la plupart des hommes qu’elle a rencontrés étaient dans une situation d’indigence totale.» Il reconnaît que sa cliente «avait l’habitude d’écrire des courriers à ses conquêtes», au sein desquels elle demandait à être inscrite sur leur testament…

«Elle avait fait le choix d’un mode de vie visant à compenser ses jeunes années. Elle nourrissait l’espoir de trouver la sécurité et l’affection dont elle avait été privée», plaide d’ores et déjà son conseil. «Elle avait sa vie dans sa valise, indique-t-il. Une pauvre vie.» Et le pénaliste de décrire une «enfance extrêmement malheureuse». Née à Paris, la petite Patricia est placée à l’âge de six mois, suite à la séparation de ses parents. «Plus tard, elle étudie le droit». D’où des connaissances en la matière qu’elle ne manquera pas d’exploiter dans ses tentatives pour convaincre ses conquêtes de lui signer des reconnaissances de dettes ou donations.

«Puis, elle s’est mariée à un homme violent. Ce dernier a d’ailleurs été condamné à onze ans de prison pour coups et blessures, poursuit l’avocat. Elle l’a tout de même épousé alors qu’il était en détention.» Le couple a deux enfants. Fin 2013, l’un d’eux confiait à Paris Match: «Petit, je regardais des vidéos toute la journée avec mon frère. Notre mère ne parlait que d’argent.»

Cette obsession l’amène en Haute-Savoie en 2012, après son passage dans le sud de la France. «Elle avait le souhait de rencontrer une personne âgée suisse ayant un niveau de vie aisé», reconnaît Georges Rimondi. Elle n’en a pas eu le temps. Jugée à Nice dès lundi, «l’empoisonneuse de la Riviera» encourt la perpétuité. (TDG)