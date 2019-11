140 naufragés du rail entre Lyon et Genève

Un train circulant entre Lyon et Genève est tombé en panne en rase campagne, dans la nuit de samedi à dimanche, non loin de la gare de Virieu-le-Grand, rapporte «Le Progrès de Lyon». Un problème technique a empêché la locomotive d'avancer. Cent quarante passagers ont été bloqués et empêchés de sortir pendant plusieurs heures.

Les faits se sont produits peu après 21 h 30. «Comme le train n'était pas à quai, les gens n'ont pas pu descendre et il a fallu trouver une autre locomotive en provenance de Culoz pour le tracter, a expliqué la SNCF au quotidien lyonnais. Le train a pu quitter Virieu-le-Grand aux alentours de 1 h 30, dimanche, pour gagner la gare de Culoz. Là-bas, les 140 naufragés du rail ont pu monter à bord d'un TGV et ainsi rejoindre Genève. «Une fois les passagers arrivés en Suisse, la SNCF a fait en sorte de trouver des taxis et des cars pour ceux qui devaient poursuivre leur route vers une autre destination», écrit le «Le Progrès».