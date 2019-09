Foyer-Handicap invite le héros des «Intouchables»

À l’occasion de son 50e anniversaire, la fondation Foyer-Handicap veut bousculer les a priori. Consciente du chemin qu’il reste encore à parcourir, l’honorable institution a choisi une action choc pour inviter la population au dialogue.

Vous avez sans doute vu cette campagne de sensibilisation affichée sur les murs du canton et accessible sur les réseaux sociaux depuis le printemps. Objectif: favoriser la compréhension du handicap tout en démontant les idées toutes faites. Le concept est simple: sur chaque affiche, un enfant interroge naïvement et sans filtre son parent. «Dis Papa, pourquoi on lui parle comme à un enfant?» «Dis Maman, est-ce que le monsieur il est contagieux?» En arrière-plan, on devine des résidents et des collaborateurs de Foyer-Handicap, souvent confrontés à ce type de questions. Même spontanéité en retour. Exemple: «Dis Maman, est-ce qu’il a mal le monsieur?» Réponse d’un résident: «Non, mais dans le regard des gens, oui.»

Ce regard miroir, depuis cinquante ans, n’en finit pas de mobiliser les animateurs de Foyer Handicap. Tout démarre en 1969, quand l’association Baobab, l’ancêtre de Foyer-Handicap, ouvre les portes de sa première résidence pour offrir de bonnes conditions d’accueil aux personnes en situation de handicap. «À l’époque, rien d’équivalent n’existait à Genève ou en Suisse», rappellent Betty Dunant et Tal Schibler, respectivement vice-présidente et président de la fondation. Depuis lors, celle-ci n’a pas changé ses mots d’ordre, note le directeur général, Ludovic Jaugey: «Innover, inventer, s’adapter pour que nos bénéficiaires puissent échapper à l’exclusion et trouver une place active dans la société.»

Et quoi de mieux, pour cet anniversaire, que de défendre l’intégration en s’appuyant sur l’expérience de Philippe Pozzo di Borgo, l’homme qui a inspiré le film «Intouchables», magnifié par François Cluzet et Omar Sy?

Victime d’un accident de parapente qui l’a rendu tétraplégique, Philippe Pozzo di Borgo participera à un débat sur les défis liés au handicap, ce lundi à Uni Dufour. «Tant qu’il y a de l’énergie, notre vie est une beauté en soi et il serait lamentable de ne pas l’apprécier», est d’avis cet homme d’affaires et conférencier.

Deux autres personnalités échangeront avec lui: la sportive Céline van Till et le Dr Nicolas de Tonnac, membre du conseil de fondation de Foyer-Handicap. L.B.

Conférence-débat à Uni Dufour, ce lundi à 18 heures, auditoire U600