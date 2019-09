Financement assuré pour la Genève internationale

Après le Conseil national, le Conseil des Etats a donné à son tour son accord mardi à une enveloppe de 111,8 millions de francs pour la période de 2020 à 2023 pour soutenir la Genève internationale.

La Suisse a besoin de moyens pour renforcer la compétitivité de la Suisse comme place d'accueil de la diplomatie internationale et multilatérale. La concurrence pour accueillir des organisations est de plus en plus grande, a expliqué Liliane Maury Pasquier (PS/GE) au nom de la commission.

Enveloppe de plus de 103 millions

Le crédit comprend une enveloppe de 103,8 millions de francs pour la mise en oeuvre de la stratégie et 8 millions de francs pour le financement du renforcement de la protection extérieure des sites des organisations internationales. C'est un peu moins que les 117,2 millions de francs accordés pour la période 2016-2019. Cette baisse s'explique par le fait que certaines rénovations sont désormais terminées, a précisé Liliane Maury Pasquier.

Il faut garantir à Genève les infrastructures nécessaires pour rester le centre mondial des organisations gouvernementales et non gouvernementales, a relevé le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis. Leur présence présente de nombreux avantages pour la Suisse. La Genève internationale apporte aussi une contribution économique importante, elle représente 11,3% du produit intérieur brut (PIB) du canton de Genève et 1% du PIB suisse. (ats/nxp)