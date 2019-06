Faut-il un permis pour rouler à vélo ou trottinette électriques? Le MCG dit oui

La multiplication de nouveaux modes de transport électrique interpelle le Mouvement citoyens genevois (MCG). Dans une récente proposition de motion déposée au Grand Conseil, le parti suggère de muscler la réglementation concernant ces engins, afin d’améliorer la sécurité. Le mouvement envisage notamment d’exiger une plaque ou la réussite d’un permis.

«Genève ne peut évidemment pas jouer en solo, mais un canton urbain comme le nôtre est en première ligne pour lancer une réflexion à l’échelle nationale, estime François Baertschi, secrétaire général du MCG et cosignataire du texte. S’il est réjouissant de voir se développer de nouvelles technologies, l’essor du vélo et de la trottinette électriques n’en est sans doute qu’à ses débuts et entraîne avec lui de nouveaux risques. Ce projet de motion a pour but d’entamer la réflexion.»

Le nombre d’accidents impliquant un vélo électrique est passé à Genève de 12 en 2014 à 50 l’an dernier. Le conducteur de l’engin était le responsable principal de l’accident dans une moitié des cas. Le dérapage ou la perte de maîtrise était la cause la plus fréquente (14 cas).

Des connaissances minimales à exiger

La motion du MCG vise ces moyens de locomotion mais aussi, plus largement, tous les modes de déplacement à assistance électrique. Pour ceux d’entre eux dont la puissance n’est pas limitée, le parti estime qu’il conviendrait d’instaurer un permis de conduire similaire à l’actuel permis de type M, qui permet de manœuvrer un vélomoteur dès l’âge de 14 ans. Il consiste essentiellement en un examen théorique simplifié. Le port du casque et l’installation de rétroviseurs seraient requis sur tous les vélos électriques. Ces obligations ne s’imposent aujourd’hui que sur les modèles rapides, tout comme c’est le cas pour la plaque. Justement, la motion envisage encore de «mettre en œuvre des moyens d’identification pour tous les véhicules à assistance électrique empruntant le réseau routier genevois».

«L’irruption de ces nouveaux véhicules remet en cause le partage de l’espace public et va propulser sur les routes de nombreux usagers qui n’ont pas de connaissances minimales de la réglementation routière, plaide François Baertschi. En outre, un moyen d’identification paraît nécessaire en cas de problème.»

Des entraves illusoires, selon Pro Vélo

À noter qu’en mars 2018, le conseiller d’État Pierre Maudet, alors chargé de la Sécurité, avait plaidé pour que les vélos aient tous une plaque afin de «juguler davantage l’indiscipline généralisée où les deux-roues, motorisés ou pas, se distinguent comme un groupe spécialement problématique, avec des comportements téméraires où ils mettent en péril les autres autant qu’eux-mêmes», arguait alors le libéral-radical. Selon lui, la démarche pouvait aussi permettre de mieux combattre le vol de vélos et, par le biais des amendes, d’améliorer le financement des infrastructures cyclables.

Du côté de l’association Pro Vélo, on observe ces cogitations avec scepticisme. «Bien sûr que toute personne empruntant la route doit avoir des connaissances de base, mais je ne crois pas pour autant nécessaire d’imposer un permis, réagit Alfonso Gomez, président de la section genevoise. Quant à la plaque, elle me semble superflue pour les engins évoluant à moins de 25 km/h. Les démarches du MCG ressemblent à une tentative de restreindre par des entraves administratives l’accès à une nouvelle mobilité, mais cette tentative me paraît illusoire car la demande est très forte.» (TDG)