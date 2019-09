Une automobiliste part en embardée sur l’autoroute

Le véhicule de tourisme sort tout juste du tunnel de Vernier, ce vendredi vers 19 h 30, quand il part en embardée et finit sa course dans la pente boisée en contrebas de la chaussée autoroutière, avant de s’immobiliser sur le toit.

Police, ambulance, SMUR et pompiers se portent aussitôt à son secours. Un train de désincarcération complet quitte la caserne du SIS, 5 véhicules, 13 hommes, sous les ordres du major Philippe Favero. «Sur place, nous avons dû désincarcérer la victime, prisonnière dans son habitacle, explique ce dernier, avant de procéder, dans une seconde étape, au treuillage de la voiture, emmenée par une dépanneuse.»

À bord du véhicule, une seule occupante. Elle est blessée, mais ses jours ne sont pas en danger. Une miraculée, compte tenu de la violence de l’embardée et de l’état de sa voiture extraite du fossé, pentu et profond. On ignore les raisons de cette perte de maîtrise spectaculaire. La brigade routière et accidents est chargée de l’enquête. Une voie de l’autoroute est restée fermée à la circulation pour les besoins de l’intervention qui a duré près de deux heures.