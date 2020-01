Indemne après être tombée sous un camion

Ce jeudi matin dans le quartier de Plainpalais, à l'angle du boulevard Carl-Vogt et de la rue des Bains vers 8h30, un camion et une femme trentenaire à vélo étaient arrêtés au même feu. Lorsque ce dernier est passé au vert, raconte le site 20minutes.ch, le camion a amorcé un virage à droite alors que la cycliste voulait aller tout droit. Le camion a heurté le vélo qui est passé sous les roues. Heureusement pas la jeune femme, qui s'en sort sans blessures, mais fortement choquée. Elle a tout de même été conduite à l'hôpital pour un contrôle. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l'accident.