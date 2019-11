Un incendie paralyse le quartier de la Praille

Le secteur P+R Étoile aux Acacias est à éviter. Une vingtaine de sapeurs-pompiers professionnels ont été dépêchés à la route des Jeunes 13 ce matin à 6h58 pour venir à bout d'un feu de garage. Au cours de l'opération, un sapeur-pompier a été légèrement blessé. Il a été transporté au HUG, indique le service média du Service d'incendie et de secours (SIS).

Intervention du SIS à la route des Jeunes. Perturbations du trafic. Merci d’éviter le secteur. — Police Genève (@GenevePolice) November 13, 2019

«L'opération est toujours en cours, indiquait à 8h15 Jean-Philippe Brandt, porte-parole de la police. Le Carrefour de l'Etoile est fermé. Les automobilistes qui circulent sur la route des Jeunes ne peuvent pas tourner à droite sur le route des Acacias, mais ils sont obligés d'emprunter le tunnel et de continuer tout droit.»

Le blocage sur la route des Jeunes a inévitablement une répercussion sur le trafic sur l'autoroute de contournement. Les bouchons ne devraient pas se résorber de si tôt, indique la police.

Four à peinture en feu

«Le feu est parti du four à peinture d'une carrosserie, précise Nicolas Schumacher, commandant du SIS. Les dégâts matériels sont très importants à cause de la chaleur et de la fumée propagée dans le bâtiment». À 8h45, le feu était sous contrôle et les hommes du SIS s'attelaient à la lourde tâche du déblaiement.

Outre la blessure «bénigne» du sapeur-pompier, aucun blessé n'est à déploré. Quelques occupants déjà présents dans le bâtiment ont été évacués.

Au total, dix-sept sapeurs-pompiers du SIS sont intervenus sur place et cinq véhicules ont été engagés.