Explosion d’un distributeur de billets à Bernex: deux interpellations

Chasse à l’homme ce jeudi matin à Bernex. Des malfrats encagoulés ont fait exploser un distributeur à billets de la BCGE vers 4 h 30. La police est rapidement intervenue sur place, soit au numéro 284 de la route de Bernex. Un coup de feu aurait été tiré par l'un des malfrats.

Des informations que nous confirme Joanna Matta, au service de communication de la police: «Personne n’a été blessé.» Selon des témoins, les malfrats auraient volontairement percuté des véhicule de police. Contacté cet après-midi, le Ministère public informe que deux suspects ont été interpellés. Sans faire plus de commentaires.

Contacté, Michael Berker, vice-président du syndicat de la police judiciaire, réagit: «Cet événement violent, tout comme ceux récemment survenus dans le canton de Vaud, prouvent que les policiers sont de plus en plus confrontés à des individus aussi déterminés que dangereux. Ces actions sont de véritables opérations militaires. Il est crucial de redonner rapidement aux policiers la force et les moyens d'agir. Nous devons pouvoir occuper davantage le terrain sans souffrir des manques d'effectifs. Et nous devons pouvoir intervenir avec la célérité nécessaire, sans devoir en subir ensuite les conséquences face à des tribunaux.»

Développement suit