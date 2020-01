De fortes rafales de vent balaient Genève

L’hiver s’est installé. Et cela va durer plusieurs jours. La pluie est présente et est annoncée pour toute la journée, ainsi que la nuit; par endroits, elle pourrait se transformer en neige en-dessous de 1000 mètres. Un fort courant venant du sud-ouest semble se plaire sur le bassin genevois. Des rafales frisant les 90 km/h ont été enregistrées par Météosuisse autour de 10h mardi matin. Les températures ne sont pas très basses (5 à 6 degrés) mais, à cause de ce vent froid, le ressenti frôle zéro degré. Le lac est fortement agité.

Selon les météorologues, le vent va faiblir tout en soufflant encore par moments entre 40 et 60 km/h cet après-midi. Les pompiers ont été alertés à plusieurs reprises, effectuant en matinée 11 sorties. Mais mis à part la chute de quelques branches et autres objets mal fixés, aucun événement grave ne s’est produit.

C’est le jour idéal pour fredonner cette comptine: vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver! Qui s’en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts!