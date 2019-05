Collision entre un cycliste et un bus TPG sur la place du Cirque

Vers 13h, ce vendredi, une collision s'est produite entre un cycliste et un trolleybus TPG sur la place du Cirque, à l'angle de la rue Bovy-Lysberg et du boulevard Georges-Favon. L'intervention des secours et l'immobilisation du bus ont perturbé le trafic sur les artères environnantes. Selon un témoin, le cycliste, bien que blessé notamment à la tête, était en mesure de se tenir debout alors qu'on lui posait une minerve. Vers 13h30, les TPG annonçaient sur leur site «la fin de la perturbation et un retour progressif à la fréquence normale».

Pour l'heure, nous n'avons pas plus d'informations sur le déroulement exact de l'accident.



Le vélo s'est retrouvé coincer sous l'avant du bus (Image: G.S.) (TDG)