À la rue des Battoirs, une main pyromane sévit en sous-sol

La jeune locataire résume le sentiment général du voisinage, qui est le sien: «Chez nous, c’est toutes les trois semaines…» Les habitants de l’immeuble situé le long de la rue des Battoirs, face à ce segment de route faisant le lien entre la rue Dancet et le quai Charles-Page, ont pris l’habitude d’avoir les pompiers sous leurs fenêtres.

La dernière fois, d’une série qui commence en mars, c’était lundi 6 mai, peu après 22h30. Fiche technique de la sortie grande alarme au départ de la caserne principale du SIS: sept véhicules, 18 hommes, avec, en queue de convoi, une remorque pleine de ventilateurs. Sur place, 17 personnes se sont autoévacuées avant l’arrivée des secours. «Neuf ont été contrôlées au nid de blessés, précise le major Philippe Favero. Une a été acheminée à l’hôpital pour des examens approfondis.»

L’ennemi est le même pour tous: un panache de fumée blanche qui part du sous-sol et remonte dans les allées. Son odeur, à froid, mardi en milieu de matinée, se marque jusqu’au dernier étage, le septième. «Les habits, les salles de bains, l’ascenseur sentent la même chose», souligne une habitante en prenant son courrier. «Avec mon mari, on a fait des courants d’air toute la nuit dans notre appartement traversant. On avait mis deux semaines à nous défaire de la précédente puanteur; et c’est reparti pour un tour.»

Le tour passe par le 1er sous-sol, le local à poubelles. Scénario identique à ceux du 27 mars dans la soirée et du samedi 20 avril vers 9h du matin: la mise à feu se fait au niveau du container en plastique fixé au sol sur un rail. Au jugé, 40 kilos de PVC, rien que pour le contenant. La charge fumigène est très importante, précise un pompier qui sait que ce genre d’extinction, même rapide, ne peut s’effectuer qu’avec les appareils respiratoires. La suite, pour lui et ses collègues, est affaire de ventilation forcée. Il s’agit de mettre les allées concernées en surpression pour stopper et expulser ces vilaines fumées blanches qui s’insinuent partout.

Quant au local sinistré, il est lavé à l’eau; un container neuf attend son tour dans la pièce attenante. En plastique lui aussi. «On va suggérer de mettre plutôt une poubelle métallique et de l’installer en surface, à l’air libre», commente l’employé de l’entreprise de nettoyage, incollable sur les accès menant aux caves et au garage souterrain, que l’on atteint jour et nuit par une rampe sans porte.

Ce sous-sol en open space pose certains problèmes de cohabitation nocturne, sans que l’on ne puisse établir un lien avéré avec les événements récents. Un courrier placardé dans le hall d’entrée par la Gérance immobilière municipale (GIM), propriétaire du bâtiment, rappelle chacun à ses obligations, dans le respect des «règles et usages locatifs», notamment en matière de salissures, de bruit et d’incivilités en tous genres. Les serrures forcées, toujours en sous-sol, laissent à penser qu’il y a du travail de médiation fine pour dompter les colères de la nuit.

Celle qui s’acharne sur le local à poubelles du 10, rue des Battoirs est activement recherchée par la police. L’unité de lieu doit sans doute intéresser les enquêteurs. Elle délie assurément les langues dans les étages. Les voisins se parlent et, dans les mots échangés avec le doyen de l’immeuble – «J’ai emménagé ici le 8 mars 1965» – il est question de pyromane. Ce qu’une retraitée au sourire aimable traduit d’une voix douce: «Le loup est peut-être dans la bergerie…»

