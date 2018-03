Une task force pour aider les sinistrés de la Servette

Des pompiers ont été pris sous l’effondrement d’une verrière

Au plus fort de l’incendie, dimanche en fin de journée, des centaines de badauds étaient dans la rue, filmant en direct l’évolution du sinistre, se déplaçant d’une rue à l’autre pour suivre les flammes, appelant leurs amis à les rejoindre. Un spectacle urbain et son commentaire, à chaud lui aussi. «Le feu n’a pas pris tout seul, quelqu’un l’a bouté volontairement», lâche à la cantonade une enquêtrice de proximité habitant sur la rue Antoine-Carteret. Elle n’en démord pas et rallie des voix à sa cause criminelle.



D’autres lancent le débat sur les forces engagées. Ils les jugent insuffisantes: «Les flammes sont partout et les pompiers nulle part», martèle un homme sur le trottoir de la rue du Colombier. De là, face à la cour intérieure, il ne voit en effet que le feu. La méprise prend de l’ampleur. Les gens présents n’ont pas compris que la partie engagée se joue à l’intérieur des bâtiments.



Très vite, les pompiers ont investi en nombre les allées concernées, assurant l’évacuation de la totalité des locataires, pendant que d’autres déroulaient des kilomètres de tuyaux et attaquaient le feu pour l’empêcher de passer dans les étages, pour réduire sa propagation, pour le couper dans son élan et éviter ainsi qu’il ne passe sur la rue des Lilas, ce qui aurait été comme un nouvel incendie à combattre.



«Nous avions du personnel dans tous les accès, souligne le commandant du SIS, Nicolas Schumacher. Une équipe, en première ligne, s’est fait prendre sous l’effondrement subit d’une verrière située au numéro 69. Elle doit son salut à une rapide manœuvre de repli à l’étage inférieur. Le but, pour nous, était alors que le feu ne passe pas dans les appartements. Nous avions sur place 28 véhicules et 130 pompiers, dont 70 professionnels. Avec cette difficulté supplémentaire que nous devions garder un effectif en caserne, dans l’éventualité d’avoir à intervenir sur un autre incendie, au même moment, ailleurs dans la ville.» Th.M.