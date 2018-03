Une femme retrouvée morte à son domicile boulevard Carl-Vogt

Mort suspecte à Plainpalais. Une femme âgée de 27 ans a été retrouvée sans vie à son domicile, informe ce mercredi le Ministère public. Un suspect, né en 1987, a été arrêté par la police. A hauteur du 93 boulevard Carl-Vogt, la police scientifique est à l'oeuvre. Un peu après 13 heures, une voiture de police est arrivée en trombe, un agent en est sorti pour s’engouffrer aussitôt dans l’immeuble. Il en est ressorti tout aussi vite pour s’équiper d’un masque et de gants. Pendant qu’il disparaissait à nouveau dans le bâtiment, deux autres véhicules sont arrivés en renfort accompagnés d’une ambulance.

« Il était autour de 13.55 et je m’apprêtais à aller en cours quand j’ai vu les policiers embarquer une jeune homme menotté et âgé entre 20 et 30 ans », indique Ryan, un étudiant qui était attablé à la terrasse de l’établissement public « Le Calamar ». Deux ouvriers spécialisés dans le montage d’échafaudages métalliques confirment cette information.

L’occupante d’un logement situé au 3e étage a indiqué que, hier soir vers 19 heures elle avait entendu un bruit suspect et une résidente de l’allée précise qu’elle a entendu dire qu’il s’était passé quelque chose dans un appartement du rez-de-chaussée occupé par deux jeunes filles. La brigade criminelle est en charge de l'enquête sous la conduite du procureur Gregory Orci.

(développement suit).

(TDG)