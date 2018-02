Retranché chez lui, il donne du travail aux services d’urgence

Les passants qui remontent à pied la rue de Moillebeau comptent les véhicules d’urgence garés tout autour de l’immeuble de dix étages situé sur la gauche de la chaussée, peu après le parc Trembley. Une bonne dizaine, dont l’auto-échelle des pompiers, un tonne-pompe et plusieurs véhicules de police. Il est 10h30, ce vendredi matin, et rien ne bouge. Les nombreux intervenants semblent figés dans une attente qui s’éternise. Un feu mystérieux, sans flammes ni fumées.

L’incendie est ailleurs, dans la tête d’un jeune locataire habitant au deuxième étage. A 9h15, une patrouille du poste le plus proche, celui de la Servette, se présente au domicile. Réquisition pour du «social», l’ordinaire. Sauf que l’homme s’est retranché, qu’il menace de se défenestrer, qu’il est peut-être armé et, donc, potentiellement dangereux pour lui-même et le voisinage.

Le secret médical se referme sur cet incendie intime, éteint après plus de deux heures d’intervention.

La «réqui» s’étoffe: «Le groupe d’intervention et le groupe négociation sont envoyés sur place», précise Jean-Philippe Brandt, le porte-parole de la police genevoise. En soutien, des moyens plus visibles dans leur déploiement: les équipes du Service d’incendie et de secours (SIS) installent deux coussins de sauvetage sur la bande herbeuse, au pied du bâtiment, dans l’axe du balcon et d’une fenêtre.Une ambulance et le SMUR sont également prêts à intervenir.

Beaucoup de moyens pour un seul individu qui, peu avant midi, sort de l’immeuble sur un brancard, entouré d’une double escorte, sanitaire et policière. Il est acheminé en ambulance aux Urgences psychiatriques des HUG. Le secret médical se referme sur cet incendie intime, éteint après plus de deux heures d’intervention. Et l’engagement d’une bonne trentaine de personnes qui se serrent la main dans le froid avant de quitter discrètement les lieux. (TDG)