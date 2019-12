Retour sur le spectaculaire carambolage de la Servette

Un accident spectaculaire a eu lieu hier au bas de la rue de la Servette. Neuf véhicules, dont un bus des TPG, ont été impliqués. De plus, un piéton a été blessé, heureusement sans gravité selon la police. Le trafic a été perturbé pendant plus de deux heures.

Les faits se produisent peu après midi, à l’angle des rues de la Servette et de Malatrex. Alors qu’un bus TPG en provenance de la rue de Chantepoulet s’apprête à tourner à droite, à la sortie du passage sous-voie, une fourgonnette de livraison essaie de le doubler par la droite. La collision ne peut être évitée.

Configuration particulière

Il faut dire que la configuration des lieux est particulière. En effet, les bus qui ne montent pas sur la Servette ou la rue de Lyon mais doivent aller à la place de Montbrillant, derrière la gare, sont paradoxalement obligés de se mettre sur la voie de gauche pour tourner à droite sur la rue de Malatrex, afin d’avoir assez de place pour la manœuvre. En tournant, ils coupent donc la voie de droite et traversent le passage piéton sur la rue de Malatrex, qui est simultanément au vert.

Suite au choc, la camionnette est projetée à plusieurs mètres et se retrouve sur le flanc, heurtant un piéton qui attendait au feu rouge pour traverser la rue de la Servette. Pris dans son élan, le bus TPG percute ensuite sept autres véhicules, dont deux scooters, qui attendent dans la direction opposée sur la rue de Malatrex.

Plusieurs véhicules du Service d’incendie et de secours (SIS) et de la police, ainsi que des ambulances, sont dépêchés sur place. Le piéton blessé est pris en charge par une ambulance et emmené à l’hôpital. Le Service de presse de la police genevoise précise que ses blessures sont sans gravité. D’autres personnes sont légèrement blessées.

Alors que de nombreux badauds contemplent la scène derrière les rubans de police et prennent des photos avec leurs smartphones, les conducteurs des véhicules impactés, miraculeusement indemnes, répondent aux questions des gendarmes. «La fourgonnette de livraison a fait un tonneau et heurté un piéton qui attendait aux feux, racontent trois jeunes hommes qui se trouvaient dans une des voitures accidentées. Il y a eu un nuage de verre brisé. Ce sont les infirmières du Quai 9 qui ont été les premières sur place pour porter secours au blessé, puis les pompiers et les TPG sont arrivés rapidement.»

Trafic interrompu

Suite à l’accident, la circulation a été fermée sur ce tronçon de la Servette, dans le sens de la montée, ainsi que sur la rue de Malatrex, entre les voies de train et le local d’injection Quai 9. Les perturbations ont duré près de deux heures et demie. Pendant ce temps, le trafic automobile a été dévié sur d’autres axes routiers, ce qui a causé des embouteillages pendant plus de deux heures dans les environs de la gare.

Les transports publics ont également subi de grosses perturbations. Plusieurs lignes de bus ont dû être détournées. Les lignes F et 20 en direction du centre-ville s’arrêtaient à la places des Nations. À 15h, la situation est revenue à la normale.